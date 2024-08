12 vues

Dedans le sud de la Louisiane – Jean-Pierre BRUNEAU (DVD)

Attention, document historique ! Ce film réalisé par Jean Pierre BRUNEAU il y a plus de trente-cinq ans nous permet d’entendre et de revoir les grands musiciens cajuns et créoles, maintenant décédés, de l’époque. C’est donc avec beaucoup d’émotion que nous retrouvons les figures musicales que furent LES FRERES BALFA, Nathan ABSHIRE, Bee et Canray FONTENOT, Dennis MCGHEE et Sady Courville, les jumeaux Bee et Ed DESHOTELS, Alphonse-BOIS-SEC-ARDOUIN (disparu récemment) et encore le roi du zydeco Clifton CHENIER.

Dans les années soixante-dix, Jean Pierre BRUNEAU, aidé par Revon REED (musicien et animateur radio), l’avocat Paul TATE (créateur du CODOFIL – Conseil pour le développement du français en Louisiane) et Dewey BALFA (violoniste des FRERES BALFA), réunit une équipe de tournage et part en Louisiane pour rencontrer et pour filmer musiciens et tranches de vie de cette population méprisée par les Américains anglophones et à l’époque complètement ignorée des Européens.

Dans ce reportage, introduit par la fameuse composition d’Alex BROUSSARD qui donne son nom au film, on peut assister à des réunions musicales (ah ! voir Nathan ABSHIRE esquisser quelques pas de danse pendant l’interprétation de son grand succès Pine Grove Blues !…), et quelques entrevues savoureuses. L’histoire des Acadiens et du Grand Dérangement nous est contée et on assiste même au « Courir du Mardi Gras », version acadienne de la tradition médiévale de la quémande de la veille de Carême.

Ces images, heureusement restaurées, ont été projetées en France en 1975, en première partie des concerts des FRERES BALFA à l’initiative de Roger MASON. Elles avaient permis de constater l’incroyable vitalité de ces musiques attachantes et uniques. Un quart de siècle plus tard, on demeure étonné et admiratif devant le bonheur simple et l’émotion qui se dégagent de ces musiques aujourd’hui menacées de disparition.

Un film et un DVD exceptionnel !

