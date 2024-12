Frank ZAPPA – Over-Nite Sensation 50th Anniversary Edition // Whisky A Go Go, 1968 // Apostrophe (‘) 50th Anniversary Edition

0 vue

(Zappa Records)

L’œuvre de ZAPPA est immortelle. C’est ce que nous pouvons nous dire en voyant toutes les sorties officielles (nous ne parlons pas des « radio broadcasts ») de coffrets/box confectionnés pour la réédition d’albums ou de live qui continuent d’alimenter l’œuvre de l’homme à la moustache disparu en décembre 1993.

Il y a plusieurs mois déjà, était paru Over-Nite Sensation pour célébrer son 50e anniversaire (document n° 127 dans la discographie de ZAPPA), sous la forme d’une box « super deluxe edition », soit quatre CD et un blu-ray (ce dernier proposant l’album en différentes versions : dolby atmos, quadriphonique). Il n’en fallait pas moins pour se souvenir d’un tel disque qui marquera le devenir de ZAPPA. C’est un album passionnant, reliant les genres entre prog, rock et jazz fusion, avec des textes, des personnages et des univers drôles et insensés. Les chansons vont devenir des classiques et seront régulièrement jouées au cours de sa carrière.

Les différents CD raviront sans nul doute les collectionneurs. En effet, sur le CD 1, nous retrouvons bien entendu l’album original (paru en septembre 1973 et présenté ici dans sa version remasterisée par Bob LUDWIG en 2012) suivi de « bonus session masters » (1970-1973) et d’autres inédits issus des archives (les « bonus vault sensations » qui couvrent également le CD 2). Il s’agit de précieuses pépites telles que des prises alternatives, des démos ou des mix alternatifs.

C’est vraiment passionnant de pouvoir entendre des versions datant de 1973 qui n’étaient pas encore parues sur des disques comme Inca Roads, RDNZL, For the Young Sophisticate, ou Wonderful Wino dans une version de juin 1970 avec DUNBAR et SIMMONS; ce titre, rappelons le, figurera quelques années plus tard sur Zoot Allures.

Le disque 2 propose l’ensemble des titres de Over-Nite Sensation dans des versions différentes : Camarillo Brillo (Alternate Mix), la démo de I’m the Slime intitulée Face Down datant du 19 décembre1972 enregistrée par ZAPPA et des musiciens inconnus au Paramount Studios, des « sessions rehearsals » de mars 1973 de Dirty Love et Dinah-Moe Humm ou une version d’avril-mai 1973 de Fifty-Fifty (en mode « Pipe Organ Intro Improvisations ») et de Montana en mode « Bolic Take-Home Mix » du 20 mars 1973.

Ensuite vient la partie live qui arrive dès le CD 2 (pistes 11 à 13) puis le CD 3 avec le concert donné au Hollywood Palladium le 23 mars 1973. Hélas, il n’est pas complet, comme indiqué dans le livret. C’est bien dommage, car ce concert est sympathique avec des versions de Montana, Dupree’s Paradise, Cosmik Debris, Big Swifty, The Curse of the Zomboids (I’m the Slime), une impressionnante version de vingt-trois minutes de Don’t You Ever Wash that Thing ?, et des improvisations qui concluent la prestation : FZ & the Percussion Section et The Palladium Jam en deux parties. Le CD 4 livre un autre concert presque deux mois après celui du Palladium. Il s’agit du Cobo Hall à Detroit, le 12 mai 1973.

Le livret nous apporte quelques précisions comme la présence de Sal MARQUEZ dans le groupe lors de cette tournée ou des problèmes de distorsions sonores dans l’enregistrement du concert qui a nécessité un travail de nettoyage et aussi de collage pour le titre St. Alfonzo’s Pancake Breakfast coupé et raccordé avec un bout issu du show à Annapolis (19 mai 1973). De ce concert, nous retiendrons la présence dans la set-list (bien différente de celle du Palladium) de six titres de Apostrophe (‘) et une version de onze minutes de Inca Roads (ce titre sortira plus tard sur One Size Fits All). Le concert se termine avec un medley de classiques (King Kong/Chunga’s Revenge/Son of Mr Green Genes).

Au mois de juin dernier, nous avons eu droit à un autre document qui captait cette fois-ci THE MOTHERS OF INVENTION au célèbre Whisky A Go Go (document n° 128 dans la discographie de ZAPPA). Nous sommes le 23 juillet 1968 à Los Angeles, au coeur de cette folle nuit dans ce club légendaire de la côte ouest. En trois CDs, nous découvrons ainsi plus de trois heures de musique. Le groupe et ses invités (Kim FOWLEY et les GTO’S) enflamment la scène pour la plus grande joie du public et pour nous aussi cinquante ans plus tard.

C’est un document archivistique : entre des impros et autres délires scéniques et soniques, le groupe joue des titres marquants de leur répertoire comme King Kong en deux parties, Plastic People, Brown Shoes Don’t Make It. Nous remarquons la reprise de Octandre de VARESE (une version d’une minutes à peine) et aussi le fameux morceau Meow qui figurait sur le You Can’t Do That On Stage Anymore, Volume 5.

Le livret est très bien fourni avec des photos, un essai de Joe TRAVERS et un autre signé Pamela DES BARRES ainsi qu’une conversation entre Ahmet ZAPPA et Alice COOPER. Comme vous pouvez vous en douter, vous apprendrez beaucoup de choses. Ce document est indispensable pour tous ceux qui aiment ces années avec THE MOTHERS OF INVENTION.

Document n° 139 dans la discographie de ZAPPA, la box « 50th Anniversary Edition » de Apostrophe (‘) contient 5 CD et un blu-ray. Le contenu joue sur le même principe que les box précédentes, en proposant des versions inédites, alternatives et des live. Apostrophe (‘) est un disque qui a connu un fort succès à sa sortie en mars 1974. Un mois après sa parution, il s’est vendu à 200 000 copies.

D’une durée d’à peine 32 minutes, et avec ses chansons accessibles, ses textes drôles et parodiques, ce disque reste l’un des favoris des fans de ZAPPA.

En avril 1976, il devient le premier disque d’or de ZAPPA aux États-Unis (Over-Nite sera son deuxième disque d’or la même année). Le single Don’t Eat the Yellow Snow fut un grand succès en étant même présent au Billboard Top 100. L’album est présenté en version remasterisée par Bernie GRUNDMAN sur le premier CD.

En complément, viennent s’ajouter des « outtakes », déjà connues sur le disque The Crux of the Biscuit paru en 2016 et deux inédits : une version de Apostrophe (Unedited Master 2024) de onze minutes (Apostrophe fut composé par ZAPPA, Jack BRUCE et Jim GORDON), et une version « piano & vocal 2024 » de Uncle Remus de ZAPPA et DUKE.

Ensuite, nous avons du live avec deux concerts à la qualité sonore irréprochable. Le premier a été enregistré à Colorado Springs le 21 mars 1974 avec une formation de neuf musiciens; le second à Dayton dans l’Ohio, le 20 novembre 1974 avec une formation réduite à six musiciens (Frank ZAPPA, George DUKE, Napoleon MURPHY BROCK, Chester THOMPSON, Tom FOWLER et Ruth UNDERWOOD).

Après le concert au Roxy de décembre 1973 et le retour de Jeff SIMMONS (concert du 14 décembre à Phoenix), le groupe THE MOTHERS est en répétitions dès janvier 1974. ZAPPA finalise l’album Apostrophe (‘) en janvier-février (le 7 février, remise des masters à Warner Bros) et compose de nouveaux morceaux. D’autres sont réarrangés. Pour précéder les dix ans d’existence, THE MOTHERS entame une petite tournée de cinq semaines en février en Californie puis en Géorgie avant de revenir sur la Cote Ouest en mars. Ce concert à Colorado Springs (CD 2 et 3) est merveilleux où nous entendons la crème des musiciens : Bruce et Tom FOWLER, les deux batteurs ChesterTHOMPSON et Ralf HUMPHREY, le guitariste Jeff SIMONS, Ruth UNDERWOOD et Napoleon MURPHY BROCK.

La set-list propose des versions intenses et dynamiques ainsi que des nouveautés comme Babette, Is There Anything Good Inside of You ? (qui deviendra Andy) ou Florentine Pogen. Et il y a aussi de grands moments de guitare notamment sur Dupree’s Paradise et Penguin in Bondage. Nous constatons qu’un seul titre de Apostrophe (‘), Cosmik Debris, dans une version de dix minutes, est joué ce soir-là. De ce concert, il n’y a rien de plus à dire si ce n’est qu’il est indispensable aux inconditionnels d’enregistrements live.

Un autre témoignage de cette tournée est la version bonus qui débute le CD 4 et provenant du 18 mars 1974 à Salt Lake City : nous avons une nouvelle version de Inca Roads qui dure quatorze minutes, montrant comment cette pièce était jouée à cette époque et comment elle va évoluer par la suite.

Le CD 4 enchaîne ensuite avec le concert du 20 novembre 1974 à l’Hara Arena de Dayton. Le groupe s’est réduit, mais deviendra une formation légendaire de par cette osmose entre les six musiciens. Ce concert qui se poursuit sur le CD 5, est le dernier show montrant cette formation, avant que le bassiste ne se blesse à la main, triste épisode annonçant la fin du groupe qui arrivera juste après le show du Nouvel An à Long Beach Arena.

La set-list, typique de ces années 1973-1974, varie légèrement du précédent concert, avec plusieurs titres (pistes 6 à 9 du CD 5) de l’album Apostrophe (‘) et d’autres de Over-Nite Sensation (Dinah-Moe Humm et Camarillo Brillo). Pour conclure le CD 5, quelques bonus ont été ajoutés : la version single de Don’t Eat the Yellow Snow et deux extraits de la tournée européenne de septembre-octobre 1974. Le blu-ray, comme le veut la tradition aujourd’hui dans tous bons coffrets qui se respectent, propose l’album en différentes versions (dolby atmos, quadriphonique) et s’adresse à ceux que cela intéresse.

Cédrick Pesqué

