GONG se lance dans une « ascension sans fin »

15 vues

La « next generation » de GONG annonce la sortie prochaine d’un nouvel album, Unending Ascending. Ce sera le troisième album studio de la formation constituée de Ian East, Fabio Golfetti, Dave Sturt, Cheb Nettles et Kavus Torabi, après Rejoice !, I’m Dead !, The Universe also Collapses, et le disque live Pulsing Signals.

Constitué de huit nouveaux morceaux, Unending Ascending promet d’emmener ses auditeurs dans un voyage extatique à travers les océans étoilés du Cosmos et les fonds marins salés, où les supernovas explosent, les galaxies meurent et les pendules sont remises à l’heure.

Les titres des morceaux sont à cet égard assez éloquents :

1. Tiny Galaxies

2. My Guitar Is A Spaceship

3. Ship Of Ishtar

4. O, Arcturus

5. All Clocks Reset

6. Choose Your Goodess

7. Lunar Invocation

8. Asleep Do We Lay

Unending Ascending sortira en formats vinyle standard, en vinyle vert (édition limitée), en CD et en digital le 3 novembre 2023.