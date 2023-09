Peter HAMMILL : Out of Town in a Foreign Water…

26 vues

Que fait un artiste durant une convalescence faisant suite à une opération urgente qui l’a obligé à annuler la tournée qu’il effectuait avec son groupe mythique ? Il se repose, bien sûr, mais il réécoute aussi ses anciens albums solo et réalise parfois combien certains d’entre eux ont souffert du passage du temps à force d’avoir voulu trop coller à une certaine « modernité ». C’est apparemment ce qui s’est passé pour Peter HAMMILL, qui s’est mis en tête de retravailler deux de ses disques parus respectivement en 1988 et en 1990, In a Foreign Town et Out of Water.

Sur In a Foreign Town, Peter HAMMILL avait notamment utilisé la technologie MIDI en studio, mais les fans ont au fil des années gardé des impressions mitigées quant au résultat, certains n’appréciant pas ce style de production. Tout en étant conçu avec le même procédé, Out of Water avait passablement changé la donne, avec une approche musicale plus orientée « groupe », et Peter HAMMILL y maîtrisait davantage les nouvelles technologies.

Quoi qu’il en soit, Peter HAMMILL a aujourd’hui revisité ces deux albums (comme il l’avait déjà fait naguère pour The Fall of the House of Usher) en procédant à des modifications, réenregistrant certains éléments tout en préservant d’autres, dans la perspective que le public puisse réécouter ces albums comme n’étant plus seulement des « productions de leurs temps », mais des étapes importantes dans le développement musical du « thin man ».

C’est ainsi sous forme d’un double CD que sortiront In a Foreign Town et Out of Water (avec une nouvelle pochette dérivée de celle du premier mais faisant également référence au second). Peter HAMMILL ayant cédé les droits de son label FIE!, c’est donc chez Cherry Red que sortira ce double album à compter du 24 novembre 2023.

https://www.cherryred.co.uk/product/peter-hammill-in-a-foreign-town-out-of-water-2023-2cd-edition/