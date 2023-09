Sylvain GirO fait chanter sa GRIFFE sur du vinyle

0 vue

Au printemps 2022, Sylvain GirO, chanteur et compositeur baigné de tradition orale francophone de Haute-Bretagne et passionné de musiques européennes et d’ailleurs, sortait en CD et en digital le premier album de son nouvel ensemble, LE CHANT DE LA GRIFFE, « un chœur inouï aux harmonies polyphoniques éclatantes (…) avec des textes poétiques, incandescents et vibrants, (et) avec des mélodies entêtantes, spirituelles ou dansantes » (sic). (Lire notre chronique) Il donne à présent suite à ce projet qui, au départ, aurait dû être un double album.

« À l’origine du CHANT DE LA GRIFFE, avoue Sylvain GirO, mon idée était de sortir un double album, une sorte de diptyque : un album studio et un album live qui se regardent, se répondent et se font face… Comme Ummaguma des PINK FLOYD ! Mon intention était de raconter en deux parties distinctes et qui se répondent en écho la musique de « Sylvain GirO & LE CHANT DE LA GRIFFE ». Comme une tête à deux visages, une publication en miroir où chaque partie serait venue éclairer et révéler l’autre partie. Des questions de production nous ont empêché de mener à bien ce projet. Mais un an après, l’idée d’une production discographique double qui se répond en écho prend tout son sens….»

C’est ainsi que, après son album studio, LE CHANT DE LA GRIFFE va avoir droit à son album live, fidèle au son de scène du groupe, sans ajouts postérieurs ni corrections ou remix, assumant ses imperfections, mais restituant la chaleur émanant des interprétations de cet ensemble. De plus, son contenu complètera habilement celui de son prédécesseur : « Chaque face s’ouvre avec un morceau qui était déjà présent sur d’anciens albums de Sylvain GirO : Le Lac d’Eugénie et Je t’écris de la France. On y trouve aussi deux inédits : Cœur de sédiments et le tonitruant et si actuel Cortège décadent. On y trouve enfin dans leurs versions live bien différentes de leurs versions « studio » : Le Chant de la, Le Sang de la lune et Le Ton qu’on sinue. »

Signalons enfin que ce disque live sortira exclusivement en format vinyle, et en édition limitée. Sa sortie est annoncée pour le 22 septembre 2023, et on peut dès à présent le commander ici :

https://unpeumoinsdegravite-ciesylvaingiro.bandcamp.com/album/nouveau-disque-vinyle-en-dition-limit-e-pr-commande