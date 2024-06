13 vues

Jérôme LEFEBVRE FMR ORCHESTRA – « Jusqu’où s’évapore la musique ? »

(Altrisuoni / L’Autre Distribution)

Vaste question que celle posée ici par Jérôme LEFEBVRE et son orchestre dont on n’aimerait qu’il ne soit pas éphémère. Que devient une note de musique lorsque, peu à peu, elle devient si ténue qu’elle finit par échapper à notre audition ? Vers quelle paysages sonores endormis poursuit-elle son voyage ? Peut-être est-elle rejointe par ce fil fébrile, le timbre, qui, comme un synapse, la liait, via le contrepoint, à d’autres neurones sonores, s’étant lui aussi étiolé dans la grande toile du silence d’où la musique se redéploie encore et encore. Résorbée de l’autre côté de la scène et du studio, peut-être attend-elle son heure pour vibrer en un nouvel agencement contrapuntique, afin de capter notre conscience par sa résonance soyeuse ou cristalline ?

Si la dissonance fait partie des procédés de composition inhérents de Jérôme LEFEBVRE, – l’homme ne nie pas son admiration pour STRAVINSKY et BARTOK – le travail sur les timbres, qu’ils soient congruents ou s’affirment dans le contraste, constitue un ciment qui donne son homogénéité et sa couleur à cette formation FMR. Mais ce ciment n’a rien de figé, il est matière vivante et sa plasticité et sa dynamique nous entraînent dans des atmosphères qui demeurent intimistes et tissent une complicité palpable entre les musiciens d’une part, puis entre la formation et l’auditeur.

Il faut ici saluer la prise de son et le mixage remarquables de Julien WOITTEQUAND qui restitue avec chaleur et précision les mariages sonores que comporte cette musique à la fois libre dans son interprétation et homogène dans son écriture. L’esprit de liberté qui flotte sur cet opus à la construction solide mais jamais austère est très présent sur le CD et laisse augurer de beaux moments de partage lors des prestations publiques à venir.

Un avant-goût ici, via le teaser mis en ligne sur Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=3fzEPWf1_oA

Le travail sur les timbres évoqué plus haut s’exprime dans toute sa délicatesse dans cette Grave Ballade où s’épousent les sons des cuivres, notamment la clarinette basse de Loïc VERGNAUX, et ceux de la contrebasse à archet de Benoît KELLER. La part belle est faite aux talentueux musiciens de la formation dans chaque composition mais, en outre, chacun a proposé des compositions intitulées Transition suivies d’un numéro de 1 à 5 qui officient comme autant d’articulations ou d’intermèdes entre les neuf compositions de Jérôme LEFEBVRE.

Ainsi Transition #4 glisse avec délices dans un Strange Feeling où un Daniel JEAND’HEUR (batterie, bien connu des fans de ONE SHOT) tisse avec le contrebassiste Benoît KELLER un groove qui sous-tend des contrechants de cuivres d’où émerge un chorus de guitare bien crunchy qui n’est pas sans rappeler le jeu bluesy-mais-pas-que d’un Kevin EUBANKS, compagnon de route du contrebassiste Dave HOLLAND.

La trompette de Timothée QUOST improvise un chant d’abord hésitant puis qui s’élève avec grâce tout au long de cette fort jolie composition de Jérôme LEFEBVRE qu’est la pièce Yves : bientôt rejoint par le printanier solo de clarinette de Loïc VERGNAUX qui nous enchante de sa lumière. Ce solo se termine en duo avec le chaleureux saxophone de Guillaume ORTI dont la toute première intervention sur À Courbet est remarquable.

L’album se conclut sur un titre évoquant sans ambiguité l’esprit de cohésion et une certaine joie de vivre inhérents à cet FMR Orchestra : Bordello con expressividad. Ce titre fait aussi référence à un trio enregistré par Jérôme LEFEBVRE en 1998 avec un certain James Mac GAW à la… contrebasse (eh oui!) et Jean-Yves ROUCAN à la batterie.

Où se procurer cet album avant qu’il s’évapore ? Par exemple ici :

https://www.fnac.com/a19615254/Jerome-Lefebvre-FMR-Orchestra-Jusqu-ou-s-evapore-la-musique-CD-album

Philippe Perrichon

Site : https://www.jeromelefebvre.net/