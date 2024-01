0 vue

Klee BENALLY (BLACKFIRE, JONES BENALLY FAMILY) : un défenseur des causes amérindiennes a rejoint ses ancêtres

Le musicien, danseur, artiste, réalisateur et activiste amérindien Klee BENALLY est mort le 31 décembre 2023 à l’âge de 48 ans seulement. Il faisait partie de la nation des Diné (Navajos) et son nom autochtone était Dziłíjiin. En tant que musicien, il était connu pour avoir co-fondé, avec sa sœur Jeneda et son frère Clayson, le fameux groupe punk rock navajo BLACKFIRE.

Formé à la fin des années 1980, ce groupe originaire de Black Mesa, en Arizona, était surtout connu comme groupe de scène et n’a enregistré son premier album, One Nation under, qu’en 2001 (après deux EP dans les années 1990, dont le premier a été produit par C.J. Ramone). Le trio a remporté les « Native American Music Awards » en 2002 et en 2005.

Pour Klee, Clayson et Jeneda BENALLY, BLACKFIRE a été un moyen de militer pour la cause des Amérindiens, mais ils pratiquaient déjà la musique auparavant avec leur père sous le nom JONES BENALLY FAMILY. Médecin, chanteur et danseur, Jones BENALLLY avait élevé ses enfants dans la pure tradition Diné et se produisait parfois sur scène avec eux, notamment lorsque la famille BENALLY jouait sur scène à l’étranger.

Né en octobre 1975, Klee BENALLY était également connu comme défenseur des causes autochtones et est monté au créneau pour dénoncer les injustices subies par les nations amérindiennes (entre autres les violences policières et le profilage racial) et protéger leurs terres sacrées (il s’est notamment opposé à l’enneigement de la station de ski Arizona Snowbowl, à Flagstaff, où il vivait, la station étant située sur une montagne considérée comme sacrée par les nations amérindiennes).

Organisateur de campagnes militantes, Klee BENALLY a de plus animé des stages, réalisé des documentaires et écrit des ouvrages (le dernier en date, No Spiritual Surrender: Indigenous Anarchy in Defense of the Sacred, est paru en novembre 2023). Même après la cessation d’activité de BLACKFIRE, Klee BENALLY n’a pas complètement abandonné la musique, puisqu’il a réalisé des albums solo : Respect Existence Or Expect Resistance en 2013, The Unsustainable Sessions en 2019 et Appropriation en 2021.

À travers sa musique comme dans toutes ses activités sociales et culturelles, Klee BENALLY a consacré quasiment toute sa vie à la défense des droits des Amérindiens.

Nous adressons à sa famille et à ses proches toutes nos condoléances.

