15 vues

Martin REV – The Sum of our Wounds (Cassette Recordings 1973-85)

(Bureau B)

Si comme nous, vous aimez Martin REV, alors, il est impensable de passer à côté de ce document où vous retrouverez son univers si singulier et futuriste. Couvrant la période 1973-1985, c’est 35 minutes de pur bonheur et d’excitation avec seize titres, majoritairement instrumentaux. Il s’agit uniquement de versions inédites, de démos et autres trésors qui n’avaient jamais vu le jour jusqu’à maintenant.

La source de ces enregistrements provient d’un format cassette, ce qui explique que la qualité sonore soit parfois limitée. Avec des morceaux dont les plus anciens datent des années 1970, vous trouverez les éléments sonores fondateurs qui vont être la signature de l’oeuvre de Martin REV en solo et aussi au sein de SUICIDE.

En guise de petit rappel pour les non-connaisseurs, c’est une musique électronique, synthétique, une électro pop incandescente et sensuelle martelée par des boites à rythmes froides et parfois terrifiantes.

Nous découvrons des mélodies drôles, innocentes (Yearning), lancinantes et menaçantes (Zeitpunkt), et surtout annonciatrices d’une nouvelle ère musicale en devenir.

REV appartient clairement à cette famille de magiciens-prophètes, en avance sur son temps. Sa musique veut expérimenter au risque de perturber l’auditeur (souvenez-vous des premiers concerts de SUICIDE qui engendraient des émeutes), en donnant une totale liberté aux machines éprises de rock’n’roll, de free jazz, de doo-wop, de cet héritage musical qui a marqué des musiciens comme Martin REV.

À propos du contenu de ce document collector, parmi ces joyaux, nous reconnaitrons des pièces qui vont apparaître sur les disques de SUICIDE et ceux de Martin REV en solo. Il y a notamment plusieurs nouvelles versions de titres (citons par exemple Asia, Temptation ou Mari qui sont pour toujours des merveilles de synth-pop et d’expérimentations) issus de son premier album, d’ailleurs réédité en mars dernier sur Bureau B.

Le disque se termine avec Whisper (sur son album Clouds of Glory en 1985 puis sur A Way of Life de SUICIDE sous le titre I Surrender), chantée par REV, dont la voix n’égale pas celle d’Alan VEGA, mais qui est très touchante et mélancolique. Cette version est belle et émouvante.

Pour les fans ce disque est vital, car il permet de compléter votre collection. Il est aussi intéressant pour ceux qui n’ont jamais osé s’aventurer dans cette musique qui va vous plonger dans les abîmes obscures et labyrinthiques d’un monde synthétique et new-wave. Et surtout, Il reste un excellent moyen de découvrir et de comprendre un pan de l’histoire musicale de la scène new-yorkaise des années 1970-1980.

Cédrick Pesqué

Sites: www.martinrev.com/

Page : https://martin-rev.bandcamp.com/album/the-sum-of-our-wounds-cassette-recordings-1973-85

Label : www.bureau-b.com