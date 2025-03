Mizuhi, une exploration luthière au service d’une guitare sur mesure

0 vue

Membre du groupe ÉVOHÉ (cf. notre chronique de l’anthologie 77-81 et notre brève ÉVOHÉ ressuscite…) et collaborateur précieux (comme les autres…) de Rythmes Croisés, Philippe PERRICHON a publié un ouvrage, sur lequel il travaillait depuis trois ans, consacré à un projet de création d’une guitare nommée MIZUHI, dont il retrace la génèse et l’histoire, dévoilant obliquement son parcours et son univers musical, et les rencontres fondamentales qui ont permis la réalisation de ce projet.

« MiIZUHI nous convie à un voyage musical au coeur de la lutherie. À travers la résilience de l’auteur, atteint d’un tremblement essentiel, nous allons découvrir de l’intérieur le processus de création d’une guitare sur mesure réalisée par Philippe Deputte, de l’atelier Duo Lutherie, et entre les phases de fabrication de l’instrument, nous rencontrerons d’autres luthiers tels que Gérard Audirac, Jean-Marie Fouilleul, Mike Sabre, Philippe Dubreuille, Gildas Vaugrenard, Philippe Bouyou, Hervé Tonnard, Mirko Borghino, les luthiers de Tao Guitars…

Ce voyage au sein de la lutherie nous fera aussi rencontrer Nicolas Mercadal, maître d’œuvre des micros Benedetti et des musiciens comme Soïg Sibéril, Nik Bärtsch, Allan Holdsworth, John McLaughlin, Roger Lahana… Autant de rencontres et d’interviews qui seront des occasions de nous interroger sur l’éthique et la philosophie des luthiers et des musiciens notamment à travers le filtre oriental qui caractérise la démarche de l’auteur. »

MIZUHI, génèse d’une guitare sur mesure est autant l’histoire de la naissance d’une guitare que l’histoire de la quête tant artistique que spirituelle de l’auteur, en même temps qu’il présente celles des musiciens sus-nommés. C’est en quelque sorte à une plongée au centre d’une Terre de création que nous convie cet ouvrage.

Comprenant 378 pages, et se présentant dans un format A4, MIZUHI est publié en autoédition, car il n’entre pas facilement dans les lignes éditoriales de la plupart des éditeurs du marché. Pour des raisons économiques, les illustrations sont en noir et blanc, le coût d’un tirage couleur sur papier glacé s’avérant prohibitif. Il est donc imprimé à la demande, avec un délai de livraison de 7 à 10 jours.

Il peut être consulté en partie et commandé à cette adresse : https://livres.bookelis.com/librairie?sl=1&search_query=Mizuhi

De même, Philippe PERRICHON a créé un site entièrement consacré à MIZUHI, et dont le contenu est développé au fil du temps : https://www.mizuhi.eu/index.html

Signalons au passage que le groupe ÉVOHÉ est toujours en activité (même si virtuelle), autour de Philippe PERICHON et de Roger LAHANA (cf. l’article qui lui est consacré) et qu’il a réalisé en décembre 2024 un nouvel album, Puja, disponible sur les plateformes de « streaming ». Pour en savoir plus : https://evohe.eu/puja/