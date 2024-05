ÉVOHÉ ressucite… par Le Livre des morts tibétain

22 vues

Après des décennies d’absence, le groupe de musique progressive avant-gardiste ÉVOHÉ, qui a sévi dans les années 1970 mais ne s’est fait connaître discographiquement que via une publication posthume en CD chez Vapeur Mauve Productions, puis chez Musea (le double CD 77-81), ressuscite autour de deux de ses anciens membres, Roger LAHANA (compositeur, arrangeur, pianiste et batteur) et Philippe PERRICHON (guitare), ainsi que d’un maître tibétain de chant sacré bönpo, Lama Samten Yeshé RINPOCHÉ (chants, mantras, damaru, conche, cymbales rituelles, batterie Gretsch).

C’est Roger LAHANA qui a proposé durant l’été 2023 à Philippe PERRICHON de composer à nouveau ensemble, et c’est Philippe qui a proposé l’idée de créer de la musique à partir du Bardo Thödol, appelé en Occident Le Livre des Morts tibétain. ÉVOHÉ a donc accouché d’un nouvel album précisément baptisé Thödol, titre de la composition centrale qui s’y trouve et qui est fondée sur un rituel pratiqué au Tibet depuis plus de dix siècles, intitulé « Bardo Thödol Chenmo », consistant à guider les défunts dans l’au-delà entre leur décès et leur renaissance.

D’une durée de 49 minutes, Thödol comporte trois mouvements, correspondants aux trois phases qui constituent le Bardo Thödol – Chikaï, Chönyid et Sidpa – trois mouvements qui balisent la progression d’un défunt dans l’état intermédiaire entre la mort et la renaissance (ce que recouvre le terme « Bardo » en tibétain).

Deux autres compositions plus courtes complètent cet album, Mahakala (une très importante déité courroucée tibétaine associée à Tchenrezi) et Rigpa (terme qui désigne une réalité non-conceptuelle, qui peut se traduire par conscience éveillée, ou claire lumière).

Le graphisme du disque a été confié à Thierry MOREAU, un graphiste de grande expérience (créateur de nombreuses pochettes et jaquettes pour des groupes et des musiciens comme Univers Zéro, Thierry Zaboitzeff, Christian Wittmann, Daniel Motron, Malicorne…).

L’album Thödol est disponible sur la plupart des plateformes de streaming, dont :

Spotify : https://open.spotify.com/album/6zjX58Jhzt0QyoREKij9Cc

iTunes : http://itunes.apple.com/album/id1744439574?ls=1&app=itunes

Apple Music : http://itunes.apple.com/album/id/1744439574

Deezer : https://www.deezer.com/en/album/581206171

De nombreuses autres compositions, toujours inspirées par le bouddhisme tibétain, feront l’objet d’albums additionnels qui seront diffusés ultérieurement…

Pour plus d’informations, voir : https://evohe.eu/thodol/