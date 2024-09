Peter HAMMILL, l’indocile

13 vues

L’auteur-compositeur-interprète anglais Peter HAMMILL, bien connu des aficionados d’un certain rock aventureux et hors des clous, mais dont la renommée mondiale est aussi discrète que sa discographie est dantesque (en solo comme avec le groupe VAN DER GRAAF GENERATOR), va faire l’objet d’un ouvrage rédigé pour la première fois en français.

Intitulé Peter Hammill, le rock indocile, cet ouvrage de 128 pages est l’œuvre de Pierre-Henri ALLAIN et devrait paraître le 8 novembre 2024 chez l’éditeur rennais Goater, qui le présente ainsi : « Peu médiatisé, Peter Hammill est un artiste auteur-compositeur du groupe mythique Van der Graaf Generator. Il inspira aussi bien Johnny Rotten que David Bowie. Le « Jacques Brel anglais », comme le surnommèrent certains de ses pairs, doublé d’un rocker capable de convoquer Jorge Luis Borges et Primo Lévi dans ses chansons. Peter Hammill est une énigme que ce livre, mixant éléments factuels et souvenirs personnels, tentera un tant soit peu de déchiffrer. On y croisera un de ses anciens compagnons de route, le producteur multiprimé David Lord, mais aussi le co-fondateur de Van der Graaf Generator, Judge Smith, et le fidèle et légendaire saxophoniste David Jackson. »

https://www.hobo-diffusion.com/catalogue/9782383670551-peter-hammill-le-rock-indocile