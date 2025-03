15 vues

ROEDELIUS – 90 (Special Birthday Edition)

(Grönland Records)

Hans-Joachim ROEDELIUS est né le 26 octobre 1934 à Berlin. Vivant en Autriche, à Baden, il a aujourd’hui 90 ans. Pour célébrer cet événement, le fameux label fondé en 1999 par Herbert GRONEMEYER, Grönland, a eu la bonne idée de sortir cette « box » spéciale tout d’abord en format 4 LP (en octobre 2024) puis en version 4 CDS (disponible depuis février 2025 en magasin).

90 propose de se plonger dans l’univers sonore rayonnant de ROEDELIUS. Les amateurs ne pourront pas ignorer ce magnifique document à vocation archivistique. Remercions ceux qui, comme Tim STORY, ont laborieusement œuvré pendant plusieurs années pour sauver tout ce matériel issu de bandes renfermant des heures de musique datant des années 1970-1990.

Chaque CD propose plus d’une dizaine de morceaux, affublés de titres mystérieux composés de suites numériques et de lettres.

90 peut être vu comme un véritable portrait audio d’un artiste hors-norme dont la musique demeure intemporelle : une douceur mélancolique et nostalgique (CD 1 et 2), un romantisme d’un autre temps (CD 4), une légère pointe d’humour (hommage drôle et émouvant à DIETER MOEBIUS avec Moebi Speaks sur le CD 2), sans oublier les expérimentations sonores abstraites, électro-ambient (sur le CD 3, notamment avec une pièce comme TB33 116 ; ou encore TB35 21 24, laquelle rappelle la musique de FRIPP & ENO) témoignent de la diversité et de la créativité sans limites de ROEDELIUS.

En écoutant ces musiques, défilent des paysages printaniers ou hivernaux, des instants de vie, des souvenirs, des sentiments.

Ce beau coffret avec livret (incluant des notes de Tim STORY, des photos et des poèmes-haïkus) est une belle manière de découvrir la musique de ROEDELIUS et fait figure de suite logique à Tape Archive Essence 1973-1978 (Bureau B 340 – 2020).

Cédrick Pesqué

Site : Grönland Records