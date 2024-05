THIRD EAR BAND : Back to 1970 !

27 vues

C’est quand on croit qu’il n’y en a plus qu’il y en a encore ! Ces dernières années, le représentant d’un certain psychédélisme ésotérique, THIRD EAR BAND, a vu sa légende redevenir vivante à travers des publications de plusieurs documents audio (et même video) jamais entendus auparavant, et les albums « classiques » (Alchemy, Elements, Music from Macbeth) de ses vertes années ont été réédités et remastérisés avec encore d’autres documents inédits (studio et live), sans parler d’un ouvrage (accompagné d’un CD) réalisé par Luca Chino FERRARI (auteur du Ghetto Raga Blogspot) et qui raconte l’histoire du groupe à travers divers entretiens. Alors qu’on pensait avoir épuisé le stock des archives disponibles (surtout pour un groupe aussi obscur), un nouveau document audio live a récemment refait surface.

Ce document contient un enregistrement d’une quarantaine de minutes de la performance que THIRD EAR BAND a donné au Pop & Blues Festival à Essen, en Allemagne, le 24 avril 1970. La formation était alors constituée de Glenn Sweeney, Paul Minns, Ursula Smith et Richard Coff, autrement dit le quartet qui a enregistré le deuxième album parfois nommé Elements (et qui n’était pas encore paru au moment où le groupe a joué à ce festival à Essen). Le répertoire joué contient deux pièces de ce disque (Water et Earth), quatre morceaux d’Alchemy (Mosaic, Area Three, Druid One, Ghetto Raga) et même un rare extrait de la bande originale du téléfilm Abelard and Heloïse (Part. 3).

Le plus étonnant est que la présence du groupe n’était même pas annoncée sur l’affiche de ce festival. Son concert a néanmoins été enregistré et diffusé sur une radio allemande, et c’est ce document audio que le label MIG Music s’apprête à commercialiser sous le titre Druid One – Live at Essen Pop & Blues Festival 1970, en format LP et en CD, avec une illustration de pochette conçue par Anna Vavatsis, et des notes de livret (pour le CD) écrite par Luca Chino Ferrari.

Druid One – Live at Essen Pop & Blues Festival 1970 sortira en édition vinyle limitée le 31 mai 2024. La version CD devrait suivre ultérieurement.

http://www.mig-music.de/en/releases/third-ear-band-2/