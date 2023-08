Yungchen LHAMO verse une nouvelle larme de compassion

15 vues

La chanteuse tibétaine Yungchen LHAMO annonce la sortie prochaine de son septième album, One Drop of Compassion, sur le label Real World, qui avait déjà publié trois de ses albums les plus célèbres, Tibet, Tibet, Coming Home et Ama.

Enregistré au Little Buddha Studios, sur les pentes boisées de la Sierra Nevada et co-produit par John Alevizakis, cet album contiendra sept nouvelles chansons qui sont autant d’offrandes et d’appels à transformer les esprits, à répandre le plus possible une attitude de compassion dans les relations humaines, bref à ouvrir les cœurs, faire parler les cultures ensemble et élaborer un langage universel.

One Drop of Compassion a été conçu avec une belle palette instrumentale constituée de piano, de flûte, de didgeridoo aborigène, de violon indien, de cümbüs-oud turc et de doudouk arménien, mais aussi de guitare électrique et de batterie. Yungchen LHAMO a appréhendé cet album avec une approche différente, plus instinctive et rythmique.

One Drop of Compassion sortira le 8 septembre 2023 en supports CD, vinyle et en version digitale.

https://realworldrecords.com/releases/one-drop-of-kindness/