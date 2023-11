AGITATION FREE play for us once again !

44 vues

C’est un pionnier du space-rock psychédélique allemand qui refait surface ! En effet, le groupe AGITATION FREE, qui a marqué la scène des années 1970 avec ses albums Malesh, Second et Last, vient de sortir un nouvel album : Momentum. Le groupe n’avait rien sorti de puis le live Shibuya Nights en 2011, et son dernier enregistrement studio remonte à 1999, avec River of Return.

Annoncé par un premier single paru le 27 octobre dernier, Lilac, qui mêlait des éléments ambient, électronique et rock progressif, et par un second le 11 novembre dernier (InDaJungl, morceau déjà joué en 2014), Momentum comprend sept nouvelles compositions qui emportent l’auditeur dans une machine à remonter le temps musicale connectant le passé et l’avenir à travers d’impressionnants paysages cinématiques.

La formation est toujours tenue par Lutz « Lüül » GRAF-ULBRICH (guitares électrique et acoustique, banjo), Michael HOENIG (claviers, synthesizer, percussions électroniques), et Burghard RAUSCH (batterie, percussions électroniques), et un nouveau membre, Daniel CORDES (basse, synthétiseur). L’album offre également une dernière opportunité d’entendre Gustl LÜTJENS (guitares électrique et acoustique, voix), disparu en 2017. De plus, Peter Michael HAMEL (BETWEEN) offre une contribution au santour, ainsi que Benjamin SCHWENEN (de COUNTER WORLD EXPERIENCE) à la guitare « lead ».

Momentum est paru en CD, en double LP, en double LP coloré et en digital.

https://agitationfree.com/en/