Bardic Divas : Women’s Voices in Central Asia (Music of Central Asia Vol. 4, CD + DVD)

(Smithsonian Folkways)

À travers sa série spécialisée Music of Central Asia, le label américain Smithsonian Folkways révèle des trésors musicaux d’Asie centrale sous forme de coffrets CD + DVD de production haut de gamme. Contrairement aux autres volumes parus qui étaient centrés chacun sur un artiste ou un groupe représentant une tradition précise d’un pays ou d’une région, ce Volume 4 réunit des artistes de différentes traditions centre-asiatiques, et qui ont pour premier point commun thématique d’être des femmes. Leur second point de convergence est qu’elles sont toutes détentrices d’une tradition bardique, qu’elle provienne de peuples nomades (Kazakhes, Kalmoukes, Kyrgizes), d’anciens nomades sédentarisés (Karakalpaks) ou de peuples sédentaires (Tadjikes, Azéris, Khorezmis).

Narration épique, poésie orale, chant épique ou expression instrumentale avec une dimension épique, toutes ces formes sont généralement représentées par des hommes et ont souvent été exclusivement réservées à ceux-ci, jusqu’à ce que la politique culturelle de l’ancien bloc soviétique encourage les artistes féminines à se les approprier (les traditions artistiques, pas les hommes !).

Bardic Divas rend compte de ce phénomène en présentant treize de ces talents féminins, chanteuses ou musiciennes. Certaines nous sont déjà connues pour figurer dans d’autres volumes de la collection Music of Central Asia, comme la Kyrgize Kenjegul KUBATOVA, membre du groupe TENGIR-TOO ; Fargana QASIMOVA, fille du célèbre chanteur azéri Alim QASIMOV (familier des scènes occidentales) ; ou encore Ozoda ASHUROVA, qui fait partie de l’ensemble tadjike ACADEMY OF MAQÂM.

La Kazakhe Ulzhan BAIBUSSYNOVA, qui figure en couverture du coffret, n’est pas non plus une totale inconnue puisqu’elle s’est notamment commise sur plusieurs scènes en France, dont celle du Théâtre de la Ville de Paris, à l’occasion de concerts thématiques sur les « musiques des steppes ».

Formes traditionnelles obligent, la plupart de ces femmes se produisent ici en solo, accompagnant leur chant d’un luth (dombra, dôtar, saz, komuz, tar), d’une vièle (ghijak) ou d’une percussion (dayra, daf), selon les genres. Deux exceptions sont toutefois à noter. Ainsi y a-t-il un duo formé par Injegul SABUROVA (ghijak) et Ziyada SHERIPOVA (voix, dôtar), du Karakalpakistan (une république autonome d’Ouzbékistan), dont l’art présente l’intérêt de combiner le chant épique et guttural des cultures nomades et des éléments musicaux plus propres aux cultures sédentaires.

Il y a également un trio en provenance du Khorezm (autre région d’Ouzbékistan) et formé de Dilbar BEKTURDIEVA, Komila BATTIEVA et Gozal MUMINOVA, qui perpétue une forme artistique spécifiquement féminine, celle des « khalfas », maîtresses femmes lisant l’arabe et remplissant des fonctions religieuses, cérémoniales et musicales destinées aux autres femmes.

Chacune de ces artistes (ou groupe) intervient généralement à deux reprises dans l’album, à travers des pièces assez courtes, ce qui permet à des oreilles même peu initiées de naviguer aisément et de s’imprégner de tous ces timbres et sonorités aussi impressionnants les uns que les autres.

Curieusement, le livret inclus dans ce coffret ne consacre pas de pages directes à chacune de ces « divas bardiques ». La « tracklist » se contente effectivement d’indiquer les titres, sans mention des artistes qui les interprètent, et c’est une autre page qui liste chaque artiste en la reliant à son pays ou sa région, mais sans indiquer les morceaux joués. On en est quittes pour savoir qui joue quoi en consultant dans les pages suivantes les commentaires (rédigés en anglais) consacrés à chacun des morceaux. On a vu lecture plus commode…

Il faut cependant saluer l’énorme travail pédagogique illustré tant par le livret que par le DVD, dont le documentaire principal contient des extraits de performances live et des entretiens de dix des treize artistes enregistrées pour le CD.

Stéphane Fougère

