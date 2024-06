23 vues

DULSORI – Binari : Well Wishing Music (Korean Drums)

(ARC Music / DOM)

En matière de musique de percussions extrême-orientales, plusieurs formations japonaises à base de tambours taiko se sont déjà fait un nom sur la scène internationale, comme KODO, ONDEKOZA, UEDO SUKEROKU TAIKO, Joji HIROTA & THE TAIKO DRUMMERS, etc., au point parfois de faire de l’ombre à d’autres groupes de percussions dont la démarche se fonde sur des cultures extrême-orientales voisines. De Taiwan a néanmoins émergé le groupe TEN DRUM, tandis que la Corée nous a légué SAMULNORI et l’ensemble qui a réalisé ce disque, DULSORI.

Ce dernier a débuté en 1984, dans une forme similaire à son homologue, sous la forme d’un quartette gongs et percussions. Puis il a développé plusieurs formes de performances scéniques fondées sur les rythmes traditionnels coréens. Sous la direction de Kap Hyun MOON, DULSORI a ainsi élevé le « pungmul » (style de percussion coréen) à une dimension supérieure qui ravive l’esprit et la vitalité des fêtes traditionnelles vernaculaires.

Doués d’un talent particulier pour transformer chaque mouvement de frappe en un acte chorégraphique, les membres de DULSORI savent chauffer un auditoire en cultivant l’hypnose tant rythmique, sonore, que visuelle. Ses spectacles exploitent à fond la carte de la performance pluri-artistique, puisqu’on peut y voir également un peintre-danseur réaliser une fresque picturale sur une grande toile blanche pendant que ses acolytes s’échinent à frapper sur leurs tambours-sabliers « janggu » ou à faire résonner les petits gongs « kwaenggwari » et le gros gong « jing ».

En passe de fêter bientôt ces trente années d’existence, DULSORI peut se vanter d’avoir participé à une centaine de festivals internationaux avec des spectacles haut en couleur et en énergie positive. On se souvient de sa tournée européenne en 2006, qui incluait la France, avec notamment un passage très remarqué aux Escales de Saint-Nazaire.

Le groupe n’a apparemment réalisé son premier CD qu’en 2007 (Eternal Memory) et ce dernier n’a même pas franchi nos frontières occidentales. Il faut donc remercier le label ARC de pallier au manque de représentativité discographique de DULSORI dans nos contrées en publiant sous licence son deuxième album, Binari : Well Wishing Music, d’autant que cet album est bien plus qu’un simple « disque de percussions ».

Car DULSORI a beau signifier « rythme sauvage », son champ d’action ne se limite pas aux percussions : il intègre à son esthétique sonore des instruments à cordes comme la cithare à 12 cordes en soie « gayageum », la cithare à 7 cordes « ajaeng » et la cithare à 6 cordes frettée « geomun’go » ; des instruments à vent comme la flûte traversière « daegeum », l’orgue à bouche « saenghwang » et les hautbois « piri » et « taepyeongso ». Enfin, il y a la voix, exclusivement féminine, à la tessiture assez large, qui ne manque pas de faire son (grand) effet.

Ainsi, outre ces pièces rythmiques pour petits ou gros tambours archétypales du genre « groupe de percussions », des chants traditionnels solennels, des pièces instrumentales mélancoliques pour orgue à bouche et cithare, des musiques funèbres jouées aux cithares geomun’go et gayageum, des prières et « sutras » bouddhistes accompagnés de cordes et de vents ou encore des chants de marins sont également au répertoire de ce Binari : Well Wishing Music. Le terme « binari » désigne du reste un genre de musique traditionnelle célébrant les forces de la nature et jouée en introduction d’une cérémonie ancienne, et DULSORI en a fait le titre de l’un de ses spectacles récents.

Les trois titres enregistrés live en 2010 inclus à la fin de l’album, ainsi que les alléchantes photos du livret, rappellent que, comme toute formation à base de percussions, DULSORI est un phénomène qui se goûte d’abord sur scène, d’autant que ses représentations vigoureuses et enthousiastes se chargent de pulvériser les barrières entre les acteurs sur scène et le public en salle. On attend donc maintenant qu’un DVD vienne documenter l’impact scénique de DULSORI en images.

Stéphane Fougère

Label : www.arcmusic.co.uk

Distributeur : www.domdisques.com

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS en 2013)