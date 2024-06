4 vues

Alan VEGA – Insurrection

(In the Red Records)

Un titre aussi radical ne pouvait que convenir au nouvel album d’Alan VEGA (1938-2016). Ce double LP ou CD, disponible depuis le 31 mai, poursuit la politique menée par Liz LAMERE et Jared ARTAUD, qui souhaite « garder son héritage vivant » en publiant du matériel rare ou inédit de VEGA et SUICIDE. Ainsi, grâce à eux, nous pouvons découvrir de nouveaux titres, ici onze au total. Deux chansons étaient déjà sorties sur un vinyl (Invasion/Murder One) en 2022.

Toutes les chansons ont été créées par Alan, vers 1996-1997 (après Mutator et avant l’album 2007), interprétées par lui-même et Liz aux machines, produites et mixées par Jared et Liz. Le design est de Michael HANDIS et se fond parfaitement avec l’univers et l’esprit de VEGA. Les titres, écrits en lettres capitales rouges sur un fond noir, sont du plus bel effet (cela rappelle bien sûr le premier SUICIDE : lettres en capitales rouges sur un fond blanc).

Insurrection est vraiment un album très réussi, très sombre, peut être même mieux que Mutator. Il semble d’ailleurs plus cohérent avec l’impression que les titres sont plus aboutis. Ce disque est d’une puissance renversante, se situant dans la continuité de Sombre, 2007 ou Station. Nous retrouvons un Alan VEGA terrifiant et une musique au minimalisme vertigineux. Les machines sont sans pitié et déversent des sons de terreur, des rythmes répétitifs, lancinants et parfois assourdissants.

Sewer, Crash, Fireballer Fever, Genocide sont autant de titres qui marquent les esprits dès la première écoute. Une chanson comme Invasion se distingue par une mélodie légère et bien éloignée de la claustrophobie ambiante qui émane des autres morceaux. Il y a aussi Mercy, qui émerveille par son côté fortement tribal et reste l’un des plus beaux morceaux du disque.

Et bien entendu, il y a cette voix unique, hantée, ses cris d’effroi qui vous remuent les tripes (il avait cette habitude d’enregistrer sa voix en une seule prise lorsque la musique était complète). Insurrection montre que VEGA était au meilleur de sa forme, toujours aussi féroce avec sa voix crépusculaire. Quel dommage que les textes ne soient pas inclus ici (d’ailleurs, ils ne l’ont jamais été sur ses disques) ! Il faudrait bien qu’un jour ses textes soient publiés dans un recueil.

Pour le moment, il y a Insurrection et tous les autres disques à écouter/redécouvrir, et bientôt aussi (le 28 juin) une biographie d’Alan co-écrite par Liz avec Laura DAVIS-CHANIN, intitulée Infinite Dreams-The Life of Alan Vega (sur Backbeat Books).

Cédrick Pesqué

Label (disque) : https://intheredrecords.com/

Maison d’édition (pour la biographie) : backbeatbooks.com