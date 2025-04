0 vue

Avis aux lecteurs/lectrices de RYTHMES CROISÉS

Très chers lecteurs, très chères lectrices,

Une mise en demeure émanant du COIW (Centre d’observation et d’Inspection du Web, créé par Google) oblige RYTHMES CROISÉS à faire preuve de transparence envers son lectorat concernant les contenus publiés sur notre site.

En effet, un lecteur (à moins que ce ne soit un robot) a finement établi que certains de nos récents articles – nous vous laissons le loisir de trouver lesquels – avaient été générés non par une « plume » humaine, mais par une Intelligence Artificielle. Nous plaidons coupables, car une erreur de programmation a attribué ces articles au nom de l’un de nos rédacteurs, alors que nous avions envisagé de le créditer à ce « nouveau rédacteur » qu’est l’IA. Nous sommes bien conscients que cette attitude puisse en choquer plus d’un(e), mais notre intention n’était en aucun cas de tromper sur la marchandise. Bien au contraire, c’est un cas de force majeure qui nous a poussés à recourir aux « facilités » de l’IA.

Nous n’allons pas vous mentir : l’équipe de rédaction de RYTHMES CROISÉS traverse actuellement une crise due à une lassitude gagnante et – il faut bien le dire – à son vieillissement. En outre, la difficulté croissante à trouver de jeunes et avertis rédacteurs souhaitant s’engager dans l’aventure bénévole qui est la nôtre, et suffisamment compétents pour aborder avec le degré de vigilance requis et le niveau de connaissances exigé pour les sujets musicaux traités dans notre ligne éditoriale (parce que confondre Zakir Hussain et Saddam Hussain, ou faire passer Peter Sinfield pour le parolier d’Aya Nakamura, sérieusement…) nous a fait abandonner tout espoir de trouver une « relève » digne de ce nom.

Ne souhaitant pas pour autant baisser les bras, mais obligés de « désengorger » la charge de travail qui est la nôtre, nous avons eu effectivement recours à une IA de pointe qui nous a permis de publier des articles suffisamment fournis en analyses et en informations approfondies pour satisfaire votre soif de découverte en matière de disques, d’artistes, etc. Nous avons ainsi préféré « engager » une intelligence artificielle plutôt qu’une intelligence superficielle, et espérons que vous comprendrez notre position.

Saluons donc comme il se doit l’arrivée au sein de notre équipe de ce nouveau rédacteur « intelligemment artificiel » qu’est Grok 3, une IA nettement supérieure à ChatGPT et Deepseek (enfin d’après son créateur, en qui nous avons toute confiance ; cela va sans dire…) !

À présent que les présentations sont faites, nous vous souhaitons un excellent séjour sur notre site !

La Rédaction

(NDLR : Cet article a été rédigé avec une IA.)