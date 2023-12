François BRÉANT : 152 anecdotes arrangées par un arrangeur…

19 vues

L’Arrangeur arrangé : c’est le titre d’un ouvrage de François BRÉANT dans lequel il retrace son parcours de musicien en quête d’une vie « pas normale ». Arrangeur, réalisateur, compositeur et claviériste, Francois BRÉANT est connu pour avoir collaboré avec Bernard Lavilliers (qu’il a acccompagné pendant sept années, de 1976 à 1983) et une centaine d’artistes de variété française comme Michel Fugain, Pierre Vassiliu, Alain Bashung, Hubert-Félix Thiéfaine, etc., et pour avoir réalisé de nombreux albums remarqués d’artistes d’Afrique et d’ailleurs comme Salif Keita, Zao, Sékouba Bambino, Thione Seck, Idrissa Soumaoro, Ablaye Thiossane, Sia Tolno, Pierre Akendengué, Edou, Kanjia Kouyaté et Bako Dagnon.

Mais à ses débuts, ne rêvant que de musique noire américaine, François BRÉANT a tapé le bœuf avec Manu Dibango (alors inconnu) au milieu des années 1960, avant de rejoindre le groupe CRUCIFERIUS (avec Bernard Paganotti, Marc Perru et Christian Vander, remplacé par Patrick Jean), qui mêlait rythm n’blues et psychédelisme.

Puis il a fait partie de la scène française du rock progressif en créant le collectif KAPAK avec Patrice Tison, Pascal Arroyo et Albert Marcoeur, inspiré par Captain Beefheart et Frank Zappa, puis le groupe NEMO avec ses complices Pascal Arroyo et Marc Perru, ainsi que Clément Bailly et Manu Lacordaire, pour jouer une musique hybride entre funk, rock prog’ et jazz fusion qui lèguera deux albums à la postérité.

François BRÉANT est aussi l’auteur de deux album solo réalisés en 1978 et en 1979, Sons optiques (avec notamment Pascal Arroyo, Marc Perru, Didier Lockwood, Albert Marcoeur, Jean-Louis Chautemps et Emmanuel Lacordaire) et Voyeur extra-lucide (avec les mêmes plus Klaus Blasquiz, Stella Vander, Liza Deluxe, Guy Khalifa et jean-Michel Kadjian). Un troisième album sous son nom est paru en 2019, La Nuit des Lapins géants.

L’Arrangeur arrangé contient 152 anecdotes tour à tour hilarantes, instructives, insolites, parfois émouvantes, En studio, en scène et en tournée, François BRÉANT raconte ses tribulations dans ses groupes de rock et ses rencontres avec des personnages extravagants, célèbres ou anonymes, géniaux ou pas. Ces récits sont illustrés de nombreuses photos inédites. Des QR codes permettent au lecteur d’entendre les musiques ou de voir des vidéos concernant chaque souvenir. Sarcastique mais jamais amer, François BRÉANT, sourire en coin, nous fait visiter les arrière-cuisines de son métier bien-aimé.

Comprenant 448 pages, L’Arrangeur arrangé est paru aux éditions Maïa : https://www.editions-maia.com/livre/larrangeur-arrange-breant-francois