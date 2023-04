12 vues

Frank ZAPPA – ZAPPA ’80 Mudd Club/Munich

(Zappa Records)

Frank ZAPPA est encore à l’honneur ici avec ce triple CD qui est déjà le 125e document de la discographie officielle. Cette sortie fait suite au coffret Waka/Wazoo (cinq disques et un blu-ray audio) paru récemment et couvrant la période 1972. C’est de la pure folie n’est-ce pas ? Comme son titre l’indique, ZAPPA ’80 se focalise sur l’année 1980 en proposant, non pas un, mais deux concerts ! Le CD 1 nous transporte le 8 mai au fameux Mudd Club de New York, avec quinze titres pour plus de 50 minutes de musique. Les CD 2 et 3 offrent l’intégralité du show donné à Munich le 3 juillet. Ce concert clôt la tournée européenne commencée le 23 mai à Bruxelles.

Il faut avouer que cette tournée de 1980 est l’une de nos préférées par sa superbe setlist et par la qualité de la formation. Lors de ces concerts ZAPPA parlait peu, et il n’y avait pas la folie théâtrale qui caractérisait ses années avec les M.O.I., incluant de drôles de happenings. Les morceaux s’enchaînent à la perfection, avec cette merveilleuse précision que nous devons à ses musiciens. Le groupe comprend Ray WHITE, Ike WILLIS, Arthur BARROW, Tommy MARS et le batteur David LOGEMAN. Tous sont de sacrés bons musiciens !

ZAPPA livre d’intenses soli à la guitare (sur Pound for a Brown ou Easy Meat dont la version de Munich est plus longue que celle à New York), la section rythmique assure, les claviers de MARS sont délirants et les prestations vocales de WIILIS/WHITE sont parfaites. Les six musiciens livrent des versions extraordinaires, comme la superbe intro Chunga’s Revenge ou des titres provenant des albums Sheik Yerbouti (City of Tiny Lites) et Joe’s Garage (Outside Now, toujours superbement chanté par Ike WILLIS).

Les concerts sont dynamiques faisant défiler les morceaux sans temps mort et variant aussi les genres. L’univers de FZ passe facilement du rock au reggae (Mudd Club) avec des échappées doo-wop (Love of My Life), classiques (par exemple la section instrumentale sur Easy Meat), jazz-rock (Pound for a Brown) et funky (Keep it Greasy, Dancin’ Fool). C’est rythmé et outrageusement dansant avec toujours de nouveaux arrangements à la clé.

Les titres les plus anciens (par exemple, Chunga’s Revenge datant de 1970 ou Cosmik Debris de 1974) sont remis au goût du jour et côtoient des inédits qui paraîtront sur l’album de 1981 intitulé You Are What You Is (Mudd Club, The Meek Shall Inherit Nothing). À Munich, il y a même une reprise d’une chanson de TONY ALLEN & THE CHAMPS intitulée Nite Owl. Celle-ci date de 1955 et s’insinue aisément dans l’univers de ZAPPA, se situant dans la lignée d’une chanson comme Love of My Life.

La qualité sonore de ces enregistrements est très bon et nous sommes heureux de pouvoir entendre ces concerts surtout celui de New York. En effet, un seul titre, Love of My Life, était auparavant connu grâce à la série You Can’t Do That On Stage Anymore (le volume 4). Quant à Munich, il existait un radio broadcast non officiel (Sonic Boom en 2017) dans une version raccourcie avec en bonus quelques interviews de Frank de 1982-1983 (issu du « Late Show »).

Le livret est aussi passionnant. Il contient de belles photos rares mais aussi des notes de Steve VAI (leur rencontre remonte à 1978, et il intégrera le groupe pour la tournée d’octobre 1980) et du bassiste/claviériste Arthur BARROW. Les mémoires de ce dernier sont intéressantes, car il passe en revue tous les morceaux présents sur ces disques (abordant le thème de certains titres ou des anecdotes de tournée). De plus, il souligne dans ses propos le caractère humoristique de l’œuvre de ZAPPA. Ce qui n’est pas une si mauvaise idée de rappeler en ces temps troublés, de totale paranoïa, et gouvernés par le politiquement correct.

Un artiste libre comme ZAPPA aurait bien des difficultés aujourd’hui à délivrer ses chansons et ses messages.

Cédrick Pesqué

Site : www.zappa.com