Le nouveau gavage de KING CRIMSON à base de « langues d’alouettes en gelée »

C’était en 1973 : le groupe anglais KING CRIMSON se renouvelait de la cave au plafond, tant de l’intérieur (nouvelle formation) que de l’extérieur (nouvelle orientation musicale) et sortait son cinquième album studio, Lark’s Tongues in Aspic. À défaut d’être plus populaire que In the Court of the Crimson King, ce disque a révélé une autre face de la musique du groupe dirigé par Robert FRIPP : plus complexe, plus exigeante, plus avant-gardiste et plus radicale, au point que la formation qui l’a enregistré (Robert FRIPP, John WETTON, David CROSS, Bille BRUFORD et Jamie MUIR) est devenue sans doute la plus légendaire.

Après avoir fait l’objet de moult éditions en LP, en K7, en CD remastérisés puis remixés, en DVD-A et en coffret CD/DVD, à l’occasion des dix, des vingt, des trente puis des quarante ans de sa sortie, Lark’s Tongues in Aspic ressort dans une nouvelle édition pour ses cinquante ans, sous deux supports différents : 2 CD / 2 Blu-ray et en 2 LP (200 grammes) !

L’édition complète Blu-Rays + CDs contient :

– sur le plan Blu-ray 1 : un nouveau mixage de l’album réalisé par Steven Wilson en Dolby Atmos, DTS-HD MA 5.1 Surround Sound et Hi-Res Stereo, ainsi que des versions instrumentales et des « mix « élémentaux » de David Singleton ;

– sur le Blu-ray 2 : d’autres versions Dolby Atmos, DTS-HD MA 5.1 & LPCM Stereo 24/96 disponibles en codages NTSC et pour les zones A,B et C ; mais surtout TOUTES les sessions d’enregistrements de l’album réalisées entre le 16 janvier et le 1er février 1973 (on vous laisse compter le nombre d’heures que ça représente), inédites en disque et nouvellement mixées en Hi-Res 24/96 stereo, ainsi que le documentaire audio Keep that One, Nick, paru dans l’édition coffret de 2012 ;

– sur le CD 2 : les mix « élémentaux » et une sélection de bandes master.

L’édition 2xLP contient la nouvelle version de l’album re-remixée par Steven Wilson et les mix « élémentaux » de David Singleton.

Après le gavage d’oies, essayez donc le gavage de « langues d’alouettes en gelée », on vous garantit une « action radicale » sur votre tire-lire !

Larks’ Tongues in Aspic – 50th Anniversary Edition (The Complete Recording Sessions) sortira le 23 octobre prochain chez Panegyric/DGM.

https://burningshed.com/store/kingcrimson/king-crimson_larks-tongues-in-aspic_2cd_2blu-ray

https://burningshed.com/store/kingcrimson/king-crimson_larks-tongues-in-aspic_double-vinyl