Mari BOINE et Bugge WESSELTOFT : un album en duo

0 vue

La chanteuse norvégienne d’origine samie Mari BOINE annonce la sortie de son neuvième album studio, Amame. Elle l’a enregistré avec le claviériste jazz-électro Bugge WESELTOFT, qui avait produit son album Gávcci Jahkejuogu – Eight seasons en 2002.

Mais cette fois, ce n’est pas en tant que gourou de l’électronica que Bugge WESSELTOFT intervient, mais en tant que pianiste acoustique et co-compositeur. La chanteuse et le pianiste ont ainsi réalisé un disque très dépouillé aux allures de « soundscapes » propices à la méditation et à la tranquillité, Mari BOINE n’étant accompagné d’un groupe que sur le dernier morceau. Ses textes de chansons, toujours engagés, traitent de la vulnérabilité humaine, de l’injustice, du combat pour la dignité, de courage et d’amour.

Parmi les onze pièces de cet album, on trouve une nouvelle version de Elle, le thème de la B.O. du film The Kautokeino Rebellion (2008), qu’elle n’avait jusqu’à alors pas enregistré sur un de ses disques.

Amame sortira le 29 septembre 2023 en CD, double LP et digital sur le label By Norse Music.

https://mariboine.bandcamp.com/album/amame