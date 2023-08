Il était une fois… M.D.K. !

33 vues

Après avoir fêté ses cinquante ans d’existence, le groupe MAGMA s’apprête à fêter les cinquante ans de la parution de ce qui est resté son œuvre la plus populaire, Mëkanïk Dëstruktïw Kömmandoh : c’était en 1973. Outre deux concerts exceptionnels programmés à Paris, Salle Pleyel, les 7 et 8 octobre prochains, l’anniversaire du cinquantenaire de M.D.K. (ou Mëkanïk pour les intimes ou pour les plus pressés) sera célébré avec la sortie d’un coffret baptisé Une histoire de Mëkanïk, dont le tirage est limité à 2000 exemplaires.

Son contenu a été dévoilé par le label Seventh Records :

« En plus d’un certain nombre d’objets collectors, ce somptueux coffret contient 7 LPs (vinyl noir 180g, spécialement remasterisés), sept versions différentes de M.D.K enregistrées live et/ou en studio entre 1972 et 2021, dont certaines totalement inédites et d’autres jamais éditées en vinyle, un livre de 84 pages, 30×30 cm, couverture cartonnée, incluant d’innombrables articles et photos, un poster drapeau en tissu de 70x100cm, une reproduction au format de la couverture de l’album original (1973), un certificat d’authenticité numéroté. »

Les LP contiennent les versions suivantes :

LP 1 : 1972 – Paris – ORTF (inédit)

LP 2 : 1972 – Avec les Chœurs de la Storchhaus (festival Sigma, novembre 1972, inédit en vinyle)

LP 3 : 1973 – Version studio studio remastérisée

LP 4 (face A) : 1994 – Les Voix de MAGMA et les soixante choristes de l’ensemble Edgar-Varèse (inédit)

LP 4 (face B) : 1995 – Babayaga la sorcière : Charivari pour voix d’enfants (inédit en vinyle)

LP 5 : 2000 – Paris – Théâtre le Trianon (inédit en vinyle)

LP 6 : 2005 – Le Triton, scène de musique vivante, enregistrement du 21 mai (inédit en support audio)

LP 7 : 2021 – Opéra de Rennes (inédit)

Une histoire de Mëkanïk sortira le 6 octobre 2023, et les fans les plus argentés peuvent déjà le précommander sur le site de Seventh Records. Si votre tirelire a pris de l’embonpoint (ça arrive, après les vacances!) et que vous souhaitez lui faire faire un régime, précipitez-vous ; le traitement sera radical !

