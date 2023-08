12 vues

Dans un entretien qu’il avait accordé en début d’année à RYTHMES CROISÉS via notre collaborateur Philippe Perrichon (lire ici), Daniel DENIS avait annoncé travailler sur un nouvel album à paraître dans le courant du dernier trimestre 2023. Ce dernier sortira finalement sous le nom de groupe UNIVERS ZÉRO et s’intitule Lueur.

Outre Daniel DENIS aux claviers et à la batterie, on y trouvera Nicolas DECHÊNE à la guitare, Nicolas DENIS à la basse, aux percussions et au chant et Kurt BUDÉ aux saxophone et clarinette sur deux morceaux. L’album devrait contenir d’anciens thèmes du répertoire d’UNIVERS ZÉRO ou provenant des albums solo de Daniel DENIS, dûment retravaillés pour aboutir à de nouvelles versions.

Honoré d’une pochette réalisée par Thierry MOREAU (qui avait déjà réalisé celles de Clivages, Phosphorescent Dreams et de la réédition de Hérésie), l’album Lueur sortira selon toute vraisemblance sur le label belge Sub Rosa, d’abord en LP puis en CD, à partir du mois d’octobre.