10 vues

PARISSA & Ensemble DASTAN – Gol-E Behesht

(Network / Harmonia Mundi)

Très appréciée pour sa force expressive, son goût prononcé pour la poésie et sa maîtrise du répertoire de la musique classique persane (le « radif »), PARISSA est l’une des grandes voix féminines du chant classique d’Iran. Très jeune, elle s’est passionnée pour la littérature perse et à étudié l’art du chant et du radif auprès du grand maître Mahmous KARIMI. Après avoir enregistré le double album Shoorideh, récompensé du prix de « meilleure musique de l’année » par l’académie Charles-Cros, PARISSA récidive avec Gol-E Behesht, qui est de plus sa seconde collaboration avec l’Ensemble DASTAN, l’un des plus importants et célèbres ensembles de musique classique.

Fondé en 1991, l’Ensemble DASTAN est composé de Hamid MOTEBASSEM (son fondateur) au tar et au setar (luths à long manche), Said FARAJPOORY au kamantche (vièle à pique), Hossein BEHROOZI-NIA au barbat (luth courbé), Behnam SAMANI au daf (tambourin sur cadre de bois) et de damam (tambour cylindrique), et Pejman HADADI au tombak et au pendariq (tambourins sur cadre de bois). Tous sont des solistes confirmés qui ont déjà eu l’occasion de se faire entendre dans bon nombre d’enregistrements et dans de grandes salles de concerts européennes. L’Ensemble DASTAN a notamment déjà accompagné, sur scène comme sur disque, le chanteur kurde iranien Shahram NAZERI.

Le radif persan est composé de plusieurs centaines de séquences mélodiques (« goushehs ») répartis dans douze structures modales (« dastgahs »), elles-mêmes divisées en sept modes principaux et cinq modes dérivés (« awaz »). Le CD 1 de l’album Gol-e Behesht nous présente une suite de huit pièces composées par Hamid MOTEBASSEM sur le mode Isfahan, tandis que le CD 2 est constitué d’une autre suite de six pièces composées par Hossein BEHROOZINIA dans le mode Abu’ata.

La musique savante persane étant indissociable de la poésie, PARISSA interprète des poèmes (« ghazals ») de poètes perses du XIIe siècle (NIZAMI), du XIIIe siècle (SA’DI, RUMI), du XVe siècle (ARAGHI), et du XVIIe siècle (Niyaz-E DJOSHGHANI). Leurs textes sont reproduits en français, en allemand et en anglais dans le livret de cet album. Des textes de SA’DI et de RUMI étaient déjà largement présents sur le double album précédent, Shoorideh.

Ces poèmes parlent d’amour, et la passion avec laquelle ils sont chantés est élevée par l’interprétation des musiciens ainsi que par les longues improvisations instrumentales que permettent les codes de la musique savante persane.

La virtuosité et la sensibilité sont ici présentes dans chaque phrase et dans chaque note qui se glissent dans l’oreille avec élégance, douceur et subtilité. Les pièces de ce double album pourraient être comparées aux mouvements… d’un chat (persan !) se laissant glisser autour d’un cou puis se roulant affectueusement sur des genoux en se laissant caresser et en s’étirant.

De la même façon que l’a fait le précédent album de PARISSA et de l’Ensemble DASTAN, Shoorideh, Gol’E Behesht ravira aussi bien les amateurs de musiques persanes que les curieux désireux de découvrir des sonorités peu connues et peu médiatisées en France.

Sylvie Hamon

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°21 – avril 2006,

et légèrement remaniée en 2024)