Yochk’o SEFFER se remet en « Cèl »

15 vues

Un an après avoir publié l’impressionnant triple album de Yochk’o SEFFER, Cèl, le label ACEL s’apprête à sortir sa suite directe, logiquement baptisée Cèl 2, qui prendra la forme d’un nouveau triple album !

Le compositeur, improvisateur, saxophoniste, claviériste et plasticien hongrois y retrouve quasiment la même équipe de sa NEFFESH MUSIC pour nous délivrer de nouvelles et vertigineuses compositions, comme toujours au croisement de la musique contemporaine et du jazz les plus avancés.

La sortie de Cèl 2 est prévue pour le 25 mars 2025. Une série limitée, qui comprend une œuvre picturale numérotée et signée par Yochk’o et une invitation à un concert, a été mise en vente ici : https://www.helloasso.com/associations/acel/boutiques/produits-acel

Un concert de présentation de ce triple CD est également prévu au Triton (Les Lilas – 93) en avril prochain (voir notre rubrique « Évenements »).