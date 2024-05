SOFT MACHINE : Back(wards) to Høvikkoden

27 vues

À l’occasion de l’anniversaire de ses 40 ans d’existence, le label américain Cuneiform Records se fait un petit… non, un énorme plaisir et nous le fait partager en publiant un coffret du mythique SOFT MACHINE contenant deux concerts enregistrés en Norvège, en 1971.

Ces concerts ont été donnés par la formation constituée d’Elton Dean, de Hugh Hopper, de Mike Ratledge et de Robert Wyatt, qui effectuaient à cette époque leur première incursion en territoire norvégien. Le quartette a en effet donné deux concerts les 27 et 28 février 1971 au Henie-Onstad Art Center, près d’Oslo, jouant deux sets ininterrompus (identiques sur les deux concerts) comprenant trois des quatre pièces montées de l’album Third, la quasi-intégralité de Fourth, une pièce alors inédite (Neo-Caliban Grides) qui sera enregistrée plus tard en studio pour un album d’Elton Dean, et une autre pièce inédite, All White, qui sera enregistrée par une formation légèrement différente de SOFT MACHINE (sans Robert Wyatt) pour l’album Fifth.

L’un de ces concerts – le second – avait déjà été publié en double CD (+ CD-ROM) par le label Reel Recordings en 2009 sous le titre Live At Henie Onstad Art Centre 1971 (cf. notre article Backwards, une rétrospective live (3e Partie : Second Semestre 1970 – Premier Semestre 1971). Reel Recordings ayant cessé toute activité éditoriale depuis 2013, l’objet était devenu introuvable depuis une bonne décennie, en dépit d’une édition en double LP parue en 2010 sur Smalltown Superjazzz. Aussi Cuneiform Records offre-t-il à ce concert une résurrection éditoriale dans une version « deluxe » augmentée du concert de la veille au même endroit, et un livret comprenant des notes d’Aymeric Leroy. Ce coffret sortira sous le titre plus direct Høvikkoden 1971.

La cerise sur le gateau, à l’adresse des collectionneurs (très) argentés, c’est que ce coffret sera disponible en version coffret 4xCD, en digital, mais aussi en version 4xLP ! (Pour le coup, on aurait aimé une pochette plus attrayante !)

Høvikkoden 1971 sera disponible à partir du 31 mai 2024.

https://cuneiformrecords.bandcamp.com/

http://www.cuneiformrecords.com/