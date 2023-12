Alacie TULLAUQAG & Lucy AMARUALIK – Katutjatut Throat Singing // Tradition – Various Artists

7 vues

Alacie TULLAUQAG & Lucy AMARUALIK – Katutjatut Throat Singing

(Inukshuk Records) //

Tradition – Various Artists

(Inukshuk Records)

Empruntant son nom à un monument de pierres formant une silhouette humaine, qui sert de point de repère aux voyageurs parcourant le Grand Nord canadien, la société Inukshuk Productions a été fondée en 1994 dans le village nordique canadien d’Inukjuak dans la région du Nunavik (ex-Nouveau Québec). Inukjuak est situé sur la côte est de la Baie d’Hudson, dans la région du grand nord du Québec. Ce petit village d’environ 1400 habitants est le deuxième village inuit d’importance du Nunavik.

Gérée par André BRASSARD et son épouse Qulik, Inukshuk Productions offrait plusieurs activités, dont l’enregistrement, la distribution spécialisée et la mise en marché de disques, la gérance d’artiste, les éditions, la promotion et vente de matériaux audio, un studio d’enregistrement ainsi qu’un centre de vidéo. Inukshuk est ainsi devenu un label idéal pour des musiciens et chanteurs inuit du pays, et son catalogue discographique proposait des albums de pop, de rock ou de variété locales réalisés par des artistes inuit comme Charlie NINGIUK (rock heavy), Charlie N. ADAMS (pop-rock), Laina TULLAUGAK (folk), Tumassi QUITSAQ (pop rock aux accents blues et country), Henoch TOWNLEY (folk progressif) et les groupes UVAGUT (folk-country acoustique) et QIMUTJUIT BAND (électro-pop).

Mais pour les non-locaux et les amateurs de curiosités musicales ethniques, la réalisation la plus singulière du label est sans doute le disque de deux chanteuses inuit, Alacie TULLAUGAQ et Lucy AMARUALIK, qui présente l’art du chant de gorge (ou chant diphonique) nommé « Katutjatut » en langue inuktitut. (Cette dénomination est typique du Nunavik et de la Terre de Baffin ; les autres régions du Nord du Canada ont d’autres dénominations, puisque les Inuit, bien que formant un groupe ethnique unique, sont répartis en plusieurs sous-groupes selon les régions.)

Le chant de gorge participe d’une activité ludique et compétitive chez les Inuit. Au contraire d’autres pratiques diphoniques à d’autres endroits du globe (Tibet, Mongolie, Touva…), il est pratiqué principalement par les femmes (les hommes et les garçons ayant moins de temps à consacrer à cette pratique puisqu’ils sont de corvée de chasse et de pêche !). Le principe est simple : deux femmes se tiennent l’une en face de l’autre en se tenant par les épaules et rivalisent de sons gutturaux et saccadés grâce à des effets de glotte tout en contrôlant leur respiration, les sons étant créés en inspirant ou en expirant. Chacune des femmes peut relancer l’autre pour la pousser à ses limites en termes d’endurance rythmique et de souffle, et le jeu se termine souvent par des rires. Ces jeux vocaux sont interprétés « a capella » et donc sans aucun accompagnement musical.

Alacie TULLAUGAQ et Lucy AMARUALIK sont deux chanteuses traditionnelles Inuit originaires de Puvimituk dans la région de Nunavik. Elles ont contribué pendant des années à maintenir vivante la tradition du chant de gorge auprès des jeunes générations. Alacie est née en 1935 près du village de Puvimituk où elle a toujours vécu ; elle a enseigné le chant de gorge aux enfants. Lucy est née en 1934 près de la communauté de Kangirsujuak ; sa famille est établie depuis longtemps à Puvimituk également. Elles ont toutes deux appris à chanter lorsqu’elles étaient enfants, grâce à leurs mères et à leurs grand-mères.

Alacie et Lucy furent considérées comme les meilleures chanteuses de la région. Elles ont chanté ensemble depuis les années 1970 et ont fait de nombreuses tournées à travers le monde, dont trois tournées européennes (Festival de Lille en France, Festival Womex en Belgique, etc.). En 1990, on les a retrouvées dans le film Agaguk réalisé par Jacques DORFMANN (avec Lou Diamond PHILLIPS, Toshirô MIFUNE, Bernard-Pierre DONNADIEU, Donald SUTHERLAND, etc.).

Le disque Katutjatut Throat Singing, paru en 1998, est assez court (l’équivalent d’une face de disque vinyle seulement) mais contient quatorze jeux de gorge pour le moins impressionnants. Transmis à Alacie et à Lucy par leurs mères et leurs aïeules, ces chants, traditionnellement interprétés à l’occasion d’un événement social (retour de chasse, de pêche…), évoquent la nature et la faune de la terre arctique, à travers des imitations d’animaux (mouette, oie, chien…) ou de sons naturels (vent, cascade d’eau…). Les grognements, mugissements et autres étrangetés sonores proférés par les deux chanteuses tissent des trames répétitives superposées et rythmiquement un brin décalées aux effets assez hypnotiques.

Ce disque a remporté le prix du meilleur album historique traditionnel aux Awards des Musiques Aborigènes à Toronto en 1999, et il le mérite amplement.

Parue en 2001, Tradition est une compilation d’expressions traditionnelles Inuit, contenant des extraits de cinq disques, dont quatre sont des productions d’Inukshuk Records : Nunavik Concert (enregistré au Festival de Nunavik, dans le village de Inukjuak, en 1993, où se sont produits des artistes originaires des régions de Nunavut et Nunavik), Inuit Artist World Show Case (enregistré en 1994 au cours du même festival de Nunavik, avec des artistes Inuit originaires cette fois d’Alaska, du Groënland et du Canada), Katutjatut de Alacie TULLAUGAQ et Lucy AMARUALIK & Piaraapivut de Laina TULLAUGAK, parus sur le label Inukshuk Records. Des extraits d’un autre CD, Tuhaalruuqtut (Authentic Inuit Songs), sorti chez Oreade en 2000, complètent cette compilation.

Tradition présente tout d’abord Chuna McINTYRE, Yup’ik du Sud-Ouest de l’Alaska, élevé par sa grand-mère qui lui a enseigné les chants, danses et histoires de ses ancêtres. Fondateur et directeur des NUNAMFCA YUP’IK ESKIMO DANCERS, celui-ci a eu l’occasion de donner des représentations à travers le monde. Il enseigne également la langue yup’ik à l’université de Stanford. Il conte ici une histoire, The Man in the Moon, et est accompagné au chant par Marie MEADE, qui a travaillé sur des traductions d’ouvrages sur la vie des Yup’ik en Alaska.

On découvre ensuite une pièce de guimbarde jouée par Minnie PALLISER, suivie par une représentation des marionnettes inuit TAGURINAI. Suivent trois courts morceaux de chants accompagnés de tambours des jeunes étudiants de DRAMA GROUP, originaires de Pond Inlet dans le Nunavut, qui ont eu l’occasion de jouer à Toronto au « Arctic Pavilion ».

Les enregistrements suivants sont parus sur Tuhaalruuqtut : Martha TALEROOK (auteure d’un CD de chants collectés auprès des anciens, paru au Inuit Heritage Centre, à Baker Lake) interprète un chant avec ses filles Winnie OWINGAYAK et Jean SIMAILAK, suivies d’un chant traditionnel a capella par Titus SEETEENAK, puis deux titres du duo Lucy KOWNAK et Emily ALERK.

On retrouve sur cette compilation également des extraits des albums du duo Alacie TULLAUGAQ / Lucy MARUALIK, et de Laina TULLAUGAK, une autre artiste inuit qui a appris le chant de gorge avec sa mère (Alacie) et a eu l’occasion de chanter avec elle lors de ses tournées. Les deux chansons qui figurent dans Tradition proviennent de son premier album sorti en 1999, Piaraapivut, dans lequel elle est entourée d’une formation folk et s’accompagne à la guitare acoustique, terminant volontiers quelques titres par un léger chant de gorge.

Tradition dresse donc un large panorama des expressions traditionnelles et folk inuit en même temps qu’elle constitue une porte d’entrée aux productions du label Inukshuk. Ce dernier a cessé ses activités au milieu des années 2000, mais ses productions discographiques peuvent, avec un peu de chance, se retrouver sur de bonnes adresses du Web…

Sylvie Hamon & Stéphane Fougère

Page : https://publicationsnunavik.com/fr/product/dc/

(Chroniques originales publiées dans

ETHNOTEMPOS n°10 – avril 2002,

et remaniées en 2023)