23 vues

Frank LONDON’S KLEZMER BRASS ALLSTARS – Carnival Conspiracy (In the Marketplace All is Subterfuge)

(Piranha)

Puisque les théories conspirationnistes ont le vent en poupe ces temps-ci, autant mettre le paquet, c’est ce qu’a dû se dire le compositeur et trompettiste new-yorkais Frank LONDON – le cerveau bouillonnant des KLEZMER BRASS ALLSTARS – à qui l’on doit déjà d’éthyliques révélations qui ont attribué l’invention de la musique klezmer à un groupe d’alcooliques itinérants (Di Shikere Kapelye) et ont révélé l’existence d’une mystique confrérie des cuivres (Brotherhood of Brass) métissée et pluri-ethnique impliquant non seulement des Juifs, mais aussi des Maures et des Tziganes. Après les X-Files, voici les « Jews Files » de Frank LONDON, jamais à cours de nouveaux rebondissements dans le scénario qu’il écrit pour la scène musicale klezmer new-yorkaise moderne.

« De tous les enregistrements faits par le Frank LONDON’s KLEZMER BRASS BAND, celui-ci est le troisième », annonce posément l’auteur dans le livret de ce CD. C’est sans doute l’assertion la plus indéniable qu’il a émise, mais aussi la plus « truffe ». Pour le reste, il ne faut pas espérer un retour au raisonnable de la part du trompettiste puisqu’il fait au contraire prendre à sa théorie de la conspiration une allure radicalement carnavalesque.

Le précepte de départ est le suivant : les premiers Juifs à avoir débarqué en Amérique du Nord l’auraient fait d’un bateau en provenance du Brésil, il y a quelque 350 ans. De là l’idée de Frank LONDON de célébrer la « musique juive new-yorkaise originelle » et ses orchestres cuivrés via l’esprit et l’esthétique du carnaval brésilien. Et comme ce type de carnaval englobe facilement des représentants de diverses cultures, c’est avec pas moins de quarante musiciens issus de huit pays et de quatre continents que LONDON a enregistré cet album. Logique, non ?

À vrai dire on n’en sait rien, et franchement on n’a pas trop le temps de le savoir, ni même l’envie, dès lors qu’on a mis ce CD dans son lecteur et qu’on en écoute les premières notes. Ce n’est pas de la simple musique festive tout juste bonne à servir de fond sonore ; c’est un raz-de-marée de jubilations cuivrées et chantées attestant de la réalité du village global, un concentré d’effervescence subversive à la gloire de la libération des masses, un défilé de frénésies « Bakhtino-Rabelaisiennes » hissant le rire au rang de Libérateur suprême !

Issu d’une session en studio qui s’est paraît-il déroulée en deux jours seulement (les nuits ont sans doute compté autant !), Carnival Conspiracy a un feeling « live » assez bluffant et brasse – c’est le cas de le dire ! – les cuivres denses et élancés du KLEZMER BRASS ALLSTARS avec, parmi d’autres, les rythmes latino-américains du MARACATU NEW YORK de Scott KETTNER, et les notes chargées d’histoire du clarinettiste ukrainien septuagénaire German GOLDEN-SHTAYN (dont c’est ici le premier enregistrement).

Les pièces traditionnelles klezmer, reliftées via les musiques de fanfares cuivrées, prennent des élans incontrôlables et des allures imprévisibles, et on ne sait plus trop bien si l’on écoute une fanfare yiddish, un orchestre balkanique des mariages et des enterrements, des « mariachis » mexicains ou un « marching band » de la Nouvelle-Orléans, le tout à la fois sans doute.

Bon nombre de voix se font de même entendre gaillardement, comme celle du vieux complice Lorin SKLAMBERG (THE KLEZMATICS), de Michael ALPERT (KAPELYE et BRAVE OLD WORLD), de Sarah Mina GORDON, de la chanteuse avant-gardiste ukrainienne Marjana SADOWSKA, et du choeur féminin KOL ISHA.

Ce cirque orgiaque dont Frank LONDON s’est fait le « Monsieur Loyal » a de la bouteille, c’est sûr, et tient certainement la route grâce à elle aussi. La bonne humeur franche, inoxydable et fraternelle que dégage Carnival Conspiracy saura vaincre toutes vos dérives bilieuses. Il n’y a pas à craindre de mauvaise cuite, c’est au contraire à une griserie hautement subversive et révolutionnaire que nous sommes conviés. Si ce médicament n’est pas remboursé par la Sécurité sociale, c’est précisément parce que la « sécurité de la société » – et de manière générale toute forme de « société sécuritaire » – n’a plus guère de chance d’être assurée avec pareils trublions !

Stéphane Fougère

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°23 – juin 2006)

Site : www.franklondon.com

Site label : www.piranha.de

Page label : https://piranha-records.bandcamp.com/album/carnival-conspiracy