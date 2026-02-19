Frédéric L’EPEE (YANG) navigue à Contre courant

0 vue

Le compositeur et guitariste français Frédéric L’EPÉE (YANG, PHILHARMONIE, SHYLOCK) revient avec Contre courant, un album de guitare électrique solo.

Dans cet album, comme dans le précédent, 12 pièces pour guitare électrique solo, L’EPÉE cherche à donner à la guitare électrique un répertoire éloigné des clichés rock, guitare saturées, violence, etc., au profit d’un répertoire comme on en trouve pour la guitare classique où surtout l’interprétation ou la recherche de délicatesse sonore prime.

Il ambitionne ainsi de doter la guitare électrique d’un répertoire soliste comparable à celui de la guitare classique et des instruments classiques en général.

Comparée à celle de YANG, son groupe composé de deux guitares, d’une basse et d’une batterie, la musique solo de Frédéric L’EPÉE est intime, introspective et empreinte de mystère. Il nous la livre comme s’il dévoilait une collection personnelle de pierres précieuses, où l’accent est mis sur la délicatesse, la richesse et la variété du son.

« Comme nous l’avons tous constaté, la musique possède des vertus thérapeutiques. Sans y penser ni la rechercher, la musique que j’ai composée ces dernières années, parfois inspirée des compositeurs français du début du 20e siècle, a très souvent pris la forme d’un acte thérapeutique, comme une cure musicale visant à apporter paix et sérénité. (…) Inconsciemment, mon travail musical s’est progressivement orienté vers – puis s’est identifié à – une forme de traitement, un acte de soin abstrait, un baume pour les souffrances de l’âme en quelque sorte.. »

Contre courant est un véritable récital où la guitare électrique brille de mille feux. Le son de l’instrument est majoritairement naturel, hormis quelques effets sonores ici et là.

Contre courant sortira le 27 février en numérique seulement sur le label américain Cuneiform Records. On peut en écouter un extrait et le précommander ici :

https://cuneiformrecords.bandcamp.com/album/contre-courant