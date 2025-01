0 vue

Marc SASTRE – Pour une poignée de Sardanes

(Les Fondeurs de briques)

L’ouvrage de Pierre HILD Pascal Comelade, une galaxie instrumentale publié en 2016 chez Le Mot et le Reste est devenu au fil du temps la référence indépassable et inépuisable de la biographie commentée de ce musicien dont la bande originale continue de courir depuis plus de 40 ans désormais. (cf. https://rythmes-croises.org/pascal-comelade-et-les-liminanas-boom-boom/ )

Un autre ouvrage de référence, mais dans le sens encyclopédique détourné, constitué d’une collection de choses déjà publiées avec inédits ; celui-là datant de 1999 chez Camion Blanc Écrits monographiques submergés permettait de s’immerger dans les obsessions multicolores et les facettes à boules scintillantes au travers des écrits parus sous les différents noms de Pascal COMELADE, notamment tous ceux écrits pour la revue Revue et Corrigée lors de la période 1990-1996 (en page 75 la critique hargneuse de El Cabaret Galactic est assez savoureuse lorsqu’on comprend que le dénommé André LUMLEY n’est autre qu’un avatar du musicien qui aime aussi se moquer de lui-même en pêle-mêle culbuteux, malicieux ou pas et pas que).

Les éditions Les Fondeurs de Briques ont vaillamment publié en 2020 Le Rien illustré consacré à l’œuvre graphique du musicien (peintures, collages et autres), sans aucun commentaire et plutôt sobre pour ce qui est de la couverture, agrémenté d’un CD de 25 titres intitulé Sub-Versions de Salon volume 2, comprenant essentiellement des reprises plus ou moins inédites (difficile de vérifier, mais on savoure l’idée de catalogue/compilation tout comme on a bien aimé les 6 morceaux d’une autre compil’ consacrée à Robert WYATT publiée en 2009 avec l’ouvrage de Jean-Michel MARCHETTI ce très beau projet MW paru chez Aencrages & Co).

En 2024 et en catimini, les mêmes Fondeurs de Briques publient donc un essai (appelons-le comme ça) intitulé Pour une Poignée de Sardanes de Marc SASTRE (auteur maison avec quelques fleurons ici, là et ailleurs sur le rock et sur Jeffrey Lee PIERCE) sur la sardane musique et danse catalane instrumentale et surtout sur le parcours de Pascal COMELADE en miroir de cette sardane décliné en 3 chapitres et 49 stations, pour mieux détricoter les fils du vagabondage labyrinthique aux sources de la création musicale chez ce musicien aux centaines de productions, toujours actif et semblant en belle forme proliférante, rhizomatique, submergeante et effervescente.

En 99 pages le livre cherche et réussit à déchiffrer l’histoire d’une musique ainsi que ce qu’elle a pu permettre au compositeur d’en faire sienne, les paragraphes sont courts et vont à l’essentiel ; retenons au fil des titres : « Un transfuge, un musicien de la tangente, un imposteur, un voleur de ritournelles détournées et décalées, le roi de la reprise en gourmandise », etc. Tout cela au sujet d’un instrumental composé et emprunté au folklore catalan pour prouver qu’il n’est pas qu’une chanson privée de voix. C’est Sardana Dels Desemparats, qui en catalan veut dire sardane des abandonnés/désemparés. COMELADE en a enregistré plusieurs versions (jusqu’à dix d’après son comptage) tout au long de sa carrière et c’est autant de balises, d’instantanés de son parcours qu’il nous a offerts.

À travers ce morceau, Marc SASTRE déploie son oreille et son regard de musicien sur le recyclage de la musique traditionnelle par le musicien, et en particulier de la sardane, musique et danse catalanes à laquelle in consacre quelques pages érudites. Il nous parle également de l’art de la reprise (le morceau Sardana Dels Desemparats étant pour sa part une création originale), de l’utilisation des instruments traditionnels et instruments jouets du musicien et de ses talents autodidactes (COMELADE ne sait pas lire la musique).

Nourries d’entretiens menés en 2023 avec le compositeur-interprète, les réflexions de l’auteur et la place de Pascal COMELADE dans le paysage de la musique d’aujourd’hui nous conduisent au plus près d’un musicien résolument actuel, maître des 3 ou 4 temps qui propulsent sa ronde vers l’éternité du rêve.

Deux versions de la Sardana Dels Desemparats, la version « originale » ainsi que la version 8 de 2019 figurent sur le mini CD accompagnant le livre (il aurait pu y avoir davantage d’autres versions comme des « outtakes » qui savent pourtant remplir allégrement les CDs du genre).

Autant de coups de dés jetés et d’aphorismes définitifs pour encercler cette fausse musique légère, cette muzak ratée, vicelarde et arnaqueuse, COMELADE est décidément et honnêtement un véritable conteur, marchant à l’instinct et comme il le dit : « je me sens plus proche des CRAMPS que de Pierre BOULEZ ». En tous cas, il n’est pas un musicien qui se gausse de postures post-modernes ou politiques et il est loin de l’ostentation, preuve en est de ces sardanes courtes qui ne veulent pas « en rajouter » et preuve également de l’élégance qui le porte dans les reprises.

Un livre très mesuré et sans véritable conclusion, pourtant porté par l’hommage révérent du dernier chapitre/station (page 99) que je vous laisse découvrir. À la place je me permettrai de mettre ci-dessous ce petit jeu « allah Perec » tout en e et a (à l’exception du o de cobla) pour faire un clin d’œil discret à trois stars comeladiennes indispensables : ZAPPA, ZAVATA et ZAPATA.

Sardanapale ce satrape pâle blafard hagard captan Fracass alla à la Sardana pas banale del carnaval catalan et dansa ce Tal Jazz fatal della rambla de l’Alhambra avec la cobla alla casa del camarade pacha Pascal Caramba

Xavier Béal

Page éditeur : https://fondeursdebriques.fr/livres/pour-une-poignee-de-sardanes