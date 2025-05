18 vues

Marlui MIRANDA and RAVI – Neuneneu Humanity (Fragments of Indigenous Brazil)

(Felmay)

Marlui MIRANDA se consacre, depuis les années 1970, à la collecte et à la diffusion de centaines de chants indigènes de l’Amazonie brésilienne. Elle a appris les chants, danses et rituels des autochtones, et joue également de différentes flûtes traditionnelles. Elle dirige l’association IHU, qui préserve et contribue à faire connaître les cultures indigènes du Brésil, permet aux groupes de produire leurs propres CDs et s’assure que les droits d’auteurs reviennent bien aux artistes.

Depuis son premier album paru en 1979, Marlui MIRANDA a enregistré plusieurs disques, dont deux que l’on peut trouver assez facilement sur Internet : Todos Os Sons, des chants de diverses nations indiennes du Brésil (Tukano, Sorul, Pakaa, Novas, Nhambikwara, Yanomami, Suyá, Jaboti, Kaiapó, Šuruna, Tupari), et 2IHU Kewere : Resar (Prayer), des chants religieux (Kirie, Gloria, Aleluia, Credo) interprétés par un chœur indigène.

Son nouvel album, Neuneneu Humanity, est composé de chants de l’Amazonie brésilienne collectés entre 1978 et 2006, qu’elle interprète en s’accompagnant d’une guitare acoustique ou d’un hochet. Marlui MIRANDA a réalisé cet album avec RAVI, musicien et compositeur, auteur de plusieurs projets de fusion de la kora (instrument à cordes des griots mandingues) avec d’autres cultures musicales, notamment The Afro-Indian Project avec Ronu MAJUMDAR, Kora So Far avec Ramesh MISHRA et Justin VALI et The Afro-Brazilian Project avec MARLUI MIRANDA, Paolo MOURA et Robertinho SILVA.

RAVI ne joue pas seulement de la kora sur cet album, mais intègre également sur quelques morceaux une steel guitar, un harmonica ou des flûtes. Marlui MORANDA et RAVI sont de plus accompagnés par un musicien irlandais, Martin BRUNSDEN (ex-HOTHOUSE FLOWERS), à la contrebasse.

Les chants interprétés par Marlui MIRANDA (sa voix est même dédoublée pour assurer les chœurs) évoquent souvent la nature amazonienne, que la voix et les combinaisons d’instruments suggèrent calme, belle, énigmatique et dense. Des sons naturels (insectes, eau, animaux) viennent même orner la berceuse, chantée a capella, qui clôt ce superbe album.

Sylvie Hamon

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°34 – Juillet-août 2007)