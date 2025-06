MUKTA ajoute une perle de plus à son catalogue discographique

4 vues

Précurseur à la fin des années 1990 de l’ « Asian Vibe », mêlant l’Inde, le jazz et d’autres sources d’inspiration, le groupe français MUKTA, fondé par le contrebassiste et compositeur Simon MARY et auteur de cinq albums studio et un live entre 1999 et 2009, s’est produit sur diverses scènes du monde entier jusqu’en 2012, et est devenu un groupe phare de la fusion world-jazz en Europe.

Resté pendant douze ans à l’écart des scènes, MUKTA (« perle » en sanscrit) s’est reformé pour fêter les 25 ans de son premier album, Indian Sitar & World Jazz (réédité en mars dernier en vinyle), et a joué 3 concerts à guichet fermé à Nantes, au Pannonica, en décembre 2024. Les trois concerts ont été enregistrés, et les musiciens ont décidé d’en faire un album live, A Night at Pannonica, qui sera mixé par leur fidèle ingénieur du son Olivier MÉNARD.

Le répertoire de ce disque sera constitué de titres de leurs précédents albums Indian Sitar & World Jazz, Jade et Haveli, revisités par une formation partiellement renouvelée, puisque aux côtés de Simon MARY (contrebasse), Michel GUAY (sitar & voix), Geoffroy TAMISIER (trompette) et Pascal VANDENBULCKE (flûte) se sont joints Gustavo OVALLES (percussions) et Guillaume DOMMARTIN (batterie), en remplacement de feus Jean « Popoff » CHEVALIER et Olivier « Doudou » CONGAR.

Pour aider à la réalisation de ce disque live, une campagne de financement participatif a été lancée. En effet, A Night at Pannonica ne sera pas commercialisé, mais vendu uniquement en pré-commande par le biais de cette souscription, et ultérieurement lors des concerts de MUKTA ou sur le bandcamp du groupe.

Pour en savoir plus : www.helloasso.com/

Si la collecte dépasse la somme de 3 000 €, nécessaire à la réalisation de l’album live, le surplus servira à financer l’enregistrement de nouveaux titres inédits de MUKTA.

Photo : ©RbkRecords