Stéphane MAUCHAND – Oxymel

(Autoproduction)

La scène folk est la grande absente des grands média et pourtant, elle est toujours active et régénérée. Au détour de recherches, je découvre le disque de Stéphane MAUCHAND Oxymel, et j’apprends qu’il a travaillé avec Jean BLANCHARD (LA BAMBOCHE). Après avoir enseigné dans le cadre du Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes, et animé de nombreux stages, il n’a de cesse de transmettre sa passion pour la cornemuse. Ses influences multidirectionnelles en font un musicien singulier, il sillonne les possibilités d’explorations de la cornemuse que ce soit dans des contextes plus “trads” avec le groupe VALSEPAREILLE ou plus expérimentaux avec le groupe JAKASHAPÜK, puis avec les groupes TOAD, NAÏAL, KLÜST, le duo GOURDON-MAUCHAND…

Oxymel nous emmène vers des horizons immersifs et denses, hors du temps et même si on est pas dans la démarche d’aller chercher forcément les références trad, on se laisse transporter vers un monde imaginaire autour de cornemuses du centre de la France ainsi que des clarinettes diatoniques, guitares acoustiques et électriques.

Oxymel et son souffle de cornemuses intemporelles restent ancrés dans ses racines. Il se situe dans des rivages de musiques progressives ou émanent des dissonances en circonvolutions en crescendo ou climatiques et répétitives, sa musique ne laisse pas indifférent même si elle pourrait rebuter les « tradeux ». On se met à rêver à une musique de film, d’une série. « On est allé jusqu’à mêler le miel au vinaigre : que n’a pas essayé l’homme ? On a donné à cette liqueur le nom d’oxymel. »

On peut rapprocher à bien des égards cette démarche similaire à celle de MALICORNE dans le fond plus que dans la forme. J’évoquerais Hugues de COURSON (Lux Obscura), Roland BECKER (Gavr’inis) ou DIETRICH (album Evok) dans l’audace. Oxymel ravira les oreilles des amateurs de folk, world, rock progressif/R.I.O voire dark wave/métal.

Une belle réussite onirique, sombre et galvanisante.

Thierry Moreau

https://moreauthierry2965.wixsite.com/graphic/home

Site : https://stephanemauchand.bandcamp.com/album/oxymel

Digifile 3 volets, 2 CD avec livret 8 pages.