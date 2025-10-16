19 vues

TANGERINE DREAM – From Virgin to Quantum Years. Coventry Cathedral 22

(Eastgate / Kscope)

TANGERINE DREAM doit-il, peut-il encore exister alors qu’il ne compte plus de membres originaux ? C’est la grande question du jour ! Est-il encore utile d’écouter TANGERINE DREAM depuis la disparition de son maître à penser Edgar FROESE ? La réponse est en vous. Le fan nostalgique des années seventies passera assurément son chemin. Les autres, poussés par une certaine curiosité, pourront peut être trouver de bonnes occasions pour découvrir leur musique.

Le TANGERINE DREAM d’aujourd’hui est devenu un trio composé de Thorsten QUAESCHNING (cela fait maintenant vingt ans qu’il est membre du groupe), Hoshiko YAMANE et Paul FRICK. Après la mort de FROESE, beaucoup de fans se sont désintéressés de TD. Et c’est compréhensible. Malgré tout, QUAESCHNING a su montrer qu’il était un digne héritier de FROESE. Il a livré au cours de ces dernières années de très belles compositions. Nous pouvons dire qu’il assure la continuité de ce vaste projet musical, de cet héritage froesien avec une certaine réussite. Il a prouvé qu’il était parfaitement capable de mener TANGERINE DREAM vers de nouvelles aventures soniques et d’aborder un nouveau futur.

Et puis, il y a également la présence de Bianca FROESE-ACQUAYE pour le management, qui a toujours été très impliquée avec Edgar dans le processus créatif du groupe. La relève est ainsi assurée même si nous ne pouvons pas nous empêcher de penser aux glorieuses années de TD dans les seventies au temps de FROESE BAUMANN ET FRANKE. Les derniers albums ont cependant réservé de belles sensations.

Par exemple, il y a eu les volumes de la série The Sessions proposant de longues pièces très inspirées, renouant avec l’esprit aventureux qui a animé TANGERINE DREAM pendant de nombreuses années. Il y a aussi leur dernier album, Raum, qui propose des musiques planantes et électro assez intéressantes.

En 1975, le trio légendaire avaient joué en Angleterre, à la cathédrale Saint-Michel de Coventry. En mars 2022, le nouveau TD a renouvelé l’expérience au même endroit, célébrant 50 ans de musique, renouant avec le passé historique du groupe, mais aussi en œuvrant pour le futur… Un futur prometteur, espérons le.

En écoutant ce nouveau live (format box set ou LP ou double CD),nous ne sommes pas pris au dépourvu. Nous ressentons même une certaine satisfaction de renouer avec le DREAM que nous aimons tant. La qualité sonore est comme d’habitude au top et la set-list est prometteuse. Elle offre en effet une vision globale de l’histoire du groupe. Les trois musiciens s’appliquent à livrer de très bonnes versions, mélangeant les classiques à des pièces récentes.

Sur le premier CD, nous commencons fort avec Stratosfear et Betrayal nous rappelant les années 1976-1977, puis par un mélange d’extraits de Raum et d’anciennetés des années 1980 (Tangram, Exit, la musique du film Risky Business), pour finir avec Ricochet, son émouvante intro au piano puis une version revisitée et raccourcie de moins de sept minutes. Nous retrouvons les sons, la puissance et l’esprit de TANGERINE DREAM.

Le second CD n’est pas avare non plus en surprises : s’enchaînent ainsi de belles versions de White Eagle, de Phaedra, du majestueux Kiew Mission (ici présenté en deux parties), et de Cloudburst Flight.

Pour les titres des albums Exit et Force Majeure, nous notons la présence du guitariste de MARILLLION, Steve ROTHERY. Il joue de la guitare électrique et de la guitare 12 cordes. Ses interventions ne sont pas du tout démonstratives. Il offre plutôt un jeu décoratif, atmosphérique, planant, qui se confond avec le reste de l’instrumentation majoritairement électronique et du violon aérien de Hoshiko YAMANE.

Steve est également présent sur la pièce maitresse de ce CD, une suite en six parties intitulée Coventry Cathedral 22 Session Pt.1-6. Et là, il faut bien admettre que le nouveau TANGERINE DREAM vaut la peine d’être écouté. La première partie par exemple est la plus marquante, car elle rappelle les meilleurs moments du groupe lors de ses années glorieuses, dévoilant un paysage atmosphérique et saisissant. Cette suite en surprendra plus d’un. Elle se développe au fil de chaque partie, avec des instants mélodiques, des envolées et des passages plus abstraits ou fortement électronica.

Ce live est donc très prenant, car il joue sur la nostalgie et montre ce que les nouveaux musiciens peuvent apporter à l’entité TANGERINE DREAM. Ils continuent leur voyage au coeur de l’électronique avec un savoir-faire évident. Le violon de YAMANE et les guitares de ROTHERY s’intégrent parfaitement aux synthés et aux séquenceurs.

Et même si TANGERINE DREAM n’a plus de membres originaux ni le même impact sonore qu’autrefois, il faut voir cela comme un nouveau chapitre dans l’histoire du groupe.

Cédrick Pesqué

Site : https://tangerinedreammusic.com/