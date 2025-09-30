0 vue

ZAWOSE & BROOK – Assembly

(Real World / Virgin)

Ambassadeur de la musique traditionnelle de Tanzanie, et plus particulièrement du peuple bantou Wagogo établi au cœur du pays, Dr Hukwe ZAWOSE avait déjà plusieurs albums à son actif, tous quasi-introuvables, lorsqu’il a enregistré Chibite pour Real World en 1996. Sur ce disque, Hukwe ZAWOSE signait les compositions et les arrangements des morceaux traditionnels, et accompagnait sa voix (de cinq octaves) des instruments traditionnels de son pays, le ilimba (piano à pouces), l’izeze (petite vièle à deux cordes) et le filimbi (flûte) et nguga (cloches de chevilles), avec la participation de Charles ZAWOSE au chant et pianos à pouce. Cinq ans plus tard, après un passage sur le label (grand-)frère de Real World, Womad, avec Charles ZAWOSE (Mkuki Wa Roho / A Spear To The Soul), Hukwe ZAWOSE resigne sur Real World pour un autre disque dans lequel il élargit son horizon sonore.

Assembly marque en effet sa rencontre avec le guitariste et arrangeur canadien Michael BROOK, inventeur de l’ « infinite guitar » et évoluant dans un style « ambient », mais aussi responsable d’albums à tendance « world-fusion » chez Real World, comme Dream du mandoliniste indien U. SRINIVAS, Black Rock avec le « doudoukiste » arménien Djivan GASPARYAN et Night Song avec le chanteur pakistanais de renommée internationale Nusrat Fateh Ali KHAN.

Sur des musiques co-signées par Michael BROOK et lui-même, basés sur des thèmes traditionnels des Wagogo, Hukwe ZAWOSE chante dans deux dialectes locaux (le kigogo et le swahili), toujours accompagné par son neveu Charles et de leurs instruments habituels. Michael BROOKS assure les guitares, basses, ukulele mais aussi des parties de cuivres. Entourés de plusieurs invités, dont Marie DAULNE (du groupe ZAP MAMA) qui pour sa part apporte sa voix et ses arrangements sur deux titres, les deux « assembleurs » prennent du bon temps à expérimenter de nouveaux horizons sonores.

La fusion s’opère entre instruments traditionnels et claviers, section de cuivres, basses et guitares, programmations de percussions, le tout réhaussé d’un tambourin ou d’un ukulele, baladant l’auditeur entre morceaux orientés rock, reggae, électro et passages plus atmosphériques.

Tantôt fort animé, tantôt plus rêveur, Assembly est une réelle curiosité qui transporte la tradition tribale wagogo dans le XXIe siècle et montre une autre face de l’art de Hukwe ZAWOSE sans lui faire perdre trop de plumes.

Sylvie Hamon

NDLR : Assembly est le dernier disque enregistré par Hukwe ZAWOSE, ce dernier ayant quitté son enveloppe terrestre fin décembre 2003. Des enregistrements effectués entre 1989 et 1993 ont été publiés à titre posthume en 2008 sur le disque Bagamoyo par le label allemand Laïka Records.

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°11 – octobre 2002,

et mise à jour en 2025)

Page label : https://realworldrecords.com/releases/assembly/