Anthony PHILLIPS – Sail the World

(Cherry Red Records)

Paru en 1994 sur le label Voiceprint, l’album Sail the World d’Anthony PHILLIPS est réédité en 2025 en version double CD chez Cherry Red Records. En 2007, il était ressorti sur Disk Union Japan, et nous pouvions le trouver au temps du Virgin Megastore des Champs Elysées à un prix fort élevé. Il y eut trois ans plus tard une nouvelle réédition, toujours sur Voiceprint. Elle proposait une autre version avec quelques titres remixés et trois bonus tracks (extraits d’un album non commercialisé intitulé Sport & Leisure). Et c’est bien cette version de 2010 que nous retrouvons aujourd’hui, affublée pour l’occasion d’un second CD de quinze inédits.

Sur ce disque, Anthony PHILLIPS propose une musique dynamique, synthétique et orchestrale avec claviers, guitares et « drum programing ». Il est aussi accompagné de son fidèle complice Joji HIROTA, expert japonais en percussions diverses. L’ensemble s’écoute encore facilement en 2025, même si parfois cela semble un peu daté.

Il y a toujours de beaux passages, assez dépaysants et même exotiques (Salsa), mais nous accrochons davantage lorsqu’il propose des moments plus calmes, des « soundscapes » propices au voyage, à l’évasion.

Rappelons que cette « soundtrack » était un projet en lien avec la course « The Whitbread Round the World Yacht Race » qui se déroula de septembre 1993 à juin 1994. Ce tour du monde en équipage et par étapes (1973-1998,) d’une durée de neuf mois, partait de Southampton pour ensuite se diriger vers l’Uruguay, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Floride et revenir vers la célèbre ville portuaire de la côte Sud de l’Angleterre.

L’unique intérêt d’une telle édition réside dans le fait qu’il y a un autre CD avec des inédits, des raretés et des versions alternatives issues des archives. Au total, Sail the World, édition remasterisée 2025, contient en deux CD, 41 pièces instrumentales. Pour tous ceux qui ne possédaient pas ce disque, c’est donc le moment de se le procurer.

Très prochainement, le 27 juin précisément, Cherry Red va également ressortir Radio Clyde 1978 en version remasterisée avec deux bonus (Reaper et Which Way the Wind Blows, session for Pennine Radio 1978).

Cédrick Pesqué

Site Artiste : http://www.anthonyphillips.co.uk/

Page label : https://www.cherryred.co.uk/anthony-phillips-sail-the-world-2cd-remastered-and-expanded-edition