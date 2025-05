Un cadeau pour l’anniversaire du Jacky MOLARD QUARTET

0 vue

Depuis la sortie de Mycelium en 2018, nous étions sans nouvelles discographiques du Jacky MOLARD QUARTET, l’une des formations les plus excitantes de la scène musicale bretonne de ces deux dernières décennies, et pensions même qu’il avait opté pour la retraite anticipée. Il n’en est rien puisque le groupe fête ses années ses vingt ans d’existence.

Après avoir donné quelques concerts en avril dernier à Paris, Guingamp, Lanloup et Porspoder, et en attendant d’autres concerts à venir, et toujours constitué de Jacky MOLARD au violon, Yannick JORY aux saxophones, Janick MARTIN à l’accordéon et Hélène LABARRIÈRE à la contrebasse, le Jacky MOLARD QUARTET annonce la sortie d’un nouvel album, son quatrième, tout bonnement baptisé 4, enregistré en décembre 2024 au WMSTUDIO par Wielfried LASBLEIZ, et mixé et mastérisé par le maître de cérémonie lui-même.

Cet album, de la durée d’un EP, est disponible en support CD et en numérique sur la page Bandcamp du groupe : https://mojola.bandcamp.com/album/jacky-molard-4

Voilà un beau cadeau d’anniversaire à se procurer… « en attendant la prophétie » !