Appel à soutenir le Festival Au Fil des Voix

Le festival Au Fil des Voix, consacré aux musiques du monde actuelles, prépare sa 19e édition, qui se tiendra du 29 janvier au 14 février 2026 dans différentes salles à Paris. Néanmoins, dans un contexte de baisse de financements et de subventions, il a besoin d’être soutenu ; notamment pour assurer un cachet aux artistes qui s’y produisent. L’association Au Fil des Voix en appelle donc aux dons, avec contreparties.

« Depuis sa création, le Festival Au Fil des Voix porté par l’association Au Fil des Voix, reconnue d’intérêt général, s’est donné pour mission de promouvoir, par tous les moyens, les talents d’artistes qui travaillent sans relâche pour échapper à la glue des traditions figées et créer des œuvres nées de rencontres imprévisibles.

Si notre équipe poursuit sa mission au service de ces artistes avant-gardistes, c’est parce qu’elle place toute sa confiance dans votre soutien, cette fidélité audacieuse et libre qui fait vivre le Festival.

Description des postes de dépenses

Dans un contexte de baisse de financements et de subventions, nous continuons plus que jamais à défendre la diversité de la création artistique et une rémunération juste des artistes émergents et singuliers, venus du monde entier.

Notre poste de dépenses principal est constitué des charges artistiques et techniques, comprenant principalement les cachets des artistes que nous produisons au Festival.

Soutenir la diversité musicale

Pour sa 19ᵉ édition, le Festival nous entraîne, une fois encore, au-delà des frontières et des cultures, et dessine les voix de demain.

De la pop indie et solaire de Cléa Vincent, Klo Pelgag (Québec) ou Bashar Murad (Palestine), à la psych-soul kurde de Meral Polat (Kurdistan), en passant par les grooves afro-futuristes de K.O.G et Tribeqa, la soul cosmique de David Walters, l’indie-folk de Hausmane ou encore les textures électroniques et vocales envoûtantes de Laura Perrudin.

Le festival embrasse aussi des voix singulières venues d’ailleurs : la poésie iranienne d’Aida Nosrat, les pulsations créoles de Lagon Nwar ou l’ethio-transe de Kutu.

Cette nouvelle édition marque également un tournant générationnel, en soutenant une nouvelle vague d’artistes émergents — à l’image de Marissol Mwaba (Brésil), Ahmed Eid (Palestine), Radjha Ally (Mozambique) ou Hausmane (France)— et affirme sa volonté d’accompagner les voix de demain.

La nouveauté de cette édition : une soirée spéciale pour la Saint-Valentin, avec un after à l’énergie résolument électronique, du Maroc à la Palestine (Zar Electrik, Isam Elias, Massinissa, Mektoub).

Le projet est porté intégralement par l’association Au Fil des Voix, qui produit le festival depuis 19 ans.­ »

La page pour participer au « crowdfunding » se trouve ici :

https://www.helloasso.com/associations/au-fil-des-voix/collectes/crowdfunding-festival-au-fil-des-voix