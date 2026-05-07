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Gabi DELGADO & Marc HURTADO − Neue Weltumfassende Resistance

(Play Loud! Productions)

Dans la vie, il faut savoir être patient. Nous avions entendu parler il y a longtemps de cet album de collaboration entre Marc HURTADO (ETANT DONNES) et Gabi DELGADO (DAF) mais au fil des années, nous ne voyions rien venir. En mars 2020, nous apprenions une triste nouvelle : Gabi DELGADO, suite à une crise cardiaque au Portugal, est parti pour un voyage lointain parmi les étoiles. Le projet était en attente depuis ce triste jour. Puis enfin, l’année dernière, nous apprenions la sortie de ce disque. Quelle tristesse que GABI ne soit plus là, mais heureusement il aura vu le résultat final de ce fabuleux travail (comme le souligne Marc : « du moins musical, car l’album a été terminé et retouché en 2018; il n’y a que la pochette que j’ai terminée seul »).

Neue Weltumfassende Resistance est paru en CD et en double LP (limité à 300 copies CD et 300 copies vinyles) sur le label Play Loud (et il faut bien dire qu’il n’était pas franchement facile à trouver en magasin !). Désormais, cette collaboration entre Marc et Gabi est scellée pour l’éternité. La création de ce disque a débuté en 2004 (sur une idée de Gabi, les deux collègues, qui se connaissaient depuis les années 1980, s’envoyaient à distance les musiques et les paroles, des « cartes postales électroniques » ) et s’est achevée en 2018.

Jusqu’à ce moment là, ce fut un long processus créatif qui s’est étalé sur plusieurs années: les deux aventuriers soniques n’arrêtaient pas de retravailler encore et encore leurs morceaux et ils en enregistraient également des nouveaux. HURTADO découvrira un DELGADO perfectionniste (ils ont signé sur plusieurs labels mais Gabi décalait toujours les sorties pour retravailler les titres). Marc précise que tout fut bouclé en 2018 : « La production a été terminée en 2018 par Gabi et moi; après cela, nous sommes partis à la recherche d’un label intéressé ; ce qui a duré longtemps surtout parce nous étions tous les deux très occupés par nos projets respectifs. »

À la mort de Gabi, deux ans plus tard, Marc poursuivra le projet et s’accordera lui aussi le temps nécessaire pour terminer la confection de cette œuvre moderne, intemporelle. C’est pour cela que le projet mettra plus de vingt ans à voir le jour. La bonne nouvelle est que pendant toutes ces années, ils ont tellement accumulé de matériel, qu’ils ont suffisamment de morceaux pour sortir deux autres albums (publications prévues dans les mois ou les années qui viennent).

Avec HURTADO et DELGADO, le programme est clair. Bienvenue à tous dans la Nouvelle Résistance Mondiale (le tout premier morceau terrifiant à souhait est là pour bien nous expliquer où nous embarquons) : pendant une heure, leur vision prophétique et libertaire nous entraîne pour une plongée à la fois tourbillonnante et particulièrement inquiétante dans un univers électro/EBM intense et flamboyant. Les musiques pourraient être la rencontre entre le DAF/DELGADO version nightclubbing du XXIe siècle et le KRAFTWERK des années 2000.

Nous connaissons l’intérêt de GABI pour la musique techno avec ce côté très dancefloor et outrageusement sexy (sa façon de chanter toujours très sensuelle) et cela se ressent constamment sur ce disque. L’ambiance se veut dansante et rythmée (le brûlant Ich Traume Nur en est le plus bel exemple). C’est entraînant, lancinant, obsédant même, avec cette succession d’hymnes électro futuristes où les voix des deux protagonistes sussurrent, répètent, crachent, hurlent leurs textes/poèmes minimalistes (« Narcotique Résistance, Fantastique Délivrance » sur Erotique Narcotique ou ces « Embrasse-moi » répétés à l’infini), radicaux et particulièrement clairvoyants.

Les textes sont de Gabi et Marc ou de Marc seul, sauf ceux de Master et de Resistance (NWR) que nous devons à Gabi. C’est lui aussi qui compose toutes les musiques et il y en a seulement trois avec Marc: NWR (Rêve n° 1), Drache und Baum et Resistance (NWR). Sur ces derniers, nous pouvons retrouver l’ADN sonore de Marc ; les titres deviennent plus menaçants, plus agressifs, plus indus: le terrible Drache und Baum rappelle Sniper avec Alan VEGA, le final Resistance (NWR) possède une atmosphère lente, oppressante et martiale.

L’étourdissant Master de DELGADO marque par son côté très hypnotique et répétitif et reste sans doute le titre qui se rapproche le plus des années avec DAF. Il y a même une célébration de leur amitié avec Hurtado/Delgado (où il s’y dégage une certaine insouciance rafraichissante), rejoignant ainsi DAF et leur Brothers sur 1st Step to Heaven.

Marc et Gabi sont deux esprits libres, deux êtres lumineux et sensibles. Ils sont tout simplement des hommes-rêveurs, des « dreamers » d’une grande lucidité sur notre existence, aspirant à un monde meilleur et harmonieux, un monde d’amour (découvrez le très beau poème, un cri d’amour et de vie, délivré par Marc sur Business ist Business) et de musique, un monde d’art, de beauté et de totale liberté. Et, à la vue de la situation mondiale actuelle, c’est vraiment mal parti.

Nous vivons dans un monde de destruction et de pillage, un monde de business et de convoitise, celui des banques, de l’exploitation, du contrôle et du flicage (le prophétique KRAFTWERK l’avait annoncé en 1981 avec Computer World). Nous vivons dans une Europe qui, comme les États-Unis (Souvenez-vous du American Supreme de SUICIDE), a échoué. Et c’est justement le thème du titre Europa. Les paroles sont une déflagration qui élève la conscience : « Je suis le chef, je suis l’argent, je suis la banque, je suis central, je suis brutal. Aucune pitié.» Nous vivons dans un monde où désormais seule la solution militaire semble inévitable.

Fugazi !

Cédrick Pesqué

Page : https://gabidelgadomarchurtado.bandcamp.com/album/neue-weltumfassende-resistance

Page label : https://www.playloud.org/archiveandstore/en/vinyl-12/871-gabi-delgado-marc-hurtado-nwr.html