GARMARNA – Hildegard Von Bingen

(Northside)

GARMARNA est né en 1990 d’une rencontre entre trois musiciens traditionnels suédois, Gotte RINGQVIST, Stefan BRISLAND-FERNER et Rickard WESTMAN, rejoints l’année suivante pour les besoins d’un festival par deux « invités » qui ont fini par rester à plein temps : le batteur Jens HÖGLIN et la chanteuse Emma HÄRDELIN. D’albums en albums, la musique de GARMARNA a évolué vers un style plus moderne. Après toutes ces années, le groupe est toujours composé de Gotte (guitare, violon et chœurs), Rickard (guitare, basse, e-bow), Jens (batterie, percussions), Stefan (violon, vielle à roue, sampler) et Emma (chant).

Après un LP (Garmarna) et trois CD (Vittrad [Withered], Guds Spelemän [The Fiddlers of God] – présenté en France avec l’accroche « Le Mystère des chants vikings » dans le but d’attirer le chaland – et Vedergällningen [Vengeance]) sort son nouvel album dédié à Hildegard VON BINGEN (1098-1179), moniale bénédictine allemande, poétesse, femme de lettres, médecin, artiste, qui a laissé entre autres des traités de médecine douce et de nombreux (plus de soixante-dix !) chants liturgiques qui forment la Symphonia harmoniae celestium revelationum (Symphonie de l’harmonie des révélations célestes).

Soutenue par les diverses cordes de ses camarades, la voix de Emma HÄRDELIN interprète à merveille ces chants en latin ancien (avec l’accent suédois).

La musique de GARMARNA a davantage évolué vers l’électronique et le trip-hop par rapport aux anciens albums. On se demande parfois si tous ces artifices propres à la world music actuelle sont bien toujours nécessaires, mais on constate que ces chants qui datent de presque dix siècles se marient fort bien avec ces accompagnements modernes, même les plus techno.

On pourra également apprécier, sur la partie CD-Rom, l’interprétation de Viridissima Virga en acoustique lors d’un concert de GARMARNA donné dans une église.

Sylvie Hamon

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°10 – avril 2002)