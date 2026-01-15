0 vue

Le chef-d’œuvre discographique de la chanteuse sami Mari BOINE Goaskinviellja (Eagle Brother), revient dans une édition remasterisée avec un titre bonus !

Enregistré au légendaire Rainbow Studio, ce troisième album de Mari BOINE faisait suite à Gula Gula, qui a connu une renommée mondiale du fait de sa signature sur le label Real World, et inaugurait son nouveau label Lean.

Mari BOINE étant entourée de son groupe formé du guitariste Roger Ludvigsen, de la violoniste Hege Rimestad, du flûtiste et guitariste Carlos Zamata Quispe et du percussionniste Helge Norbakken, Goaskinviellja mêlait le chant joik avec le jazz et des textures « world music » pour créer un paysage sonore intemporel.

Cette réédition comprend une version inédite de Roahkkadit rohtte luođi mánážan (Child, Listen Child), découverte dans les archives de la Bibliothèque nationale de Norvège, un hommage sincère au patrimoine et aux générations futures.

Cette nouvelle édition de Goaskinviellja (Eagle Brother) paraît sur le label By Norse Music en plusieurs formats : double LP « marbré », double LP vinyle noir, CD et digital.

