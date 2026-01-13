GONG retrouve son esprit

3 vues

Après plusieurs semaines passées sur les routes des concerts en Amérique du Nord l’année passée, le groupe GONG reprendra le chemin des scènes anglaises et européennes en 2026, mais cette fois avec un nouveau disque en main ! Intitulé Bright Spirit, il s’annonce comme le troisième volet d’une trilogie qui a débuté avec The Universe Also Collapses (2019) et s’est poursuivie avec Unending Ascending (2023).

Enregistré avec Frank Byng, collaborateur de longue date, dans son studio du sud de Londres, et constitué de sept nouvelles pièces, Bright Spirit montre Gong à son meilleur niveau expérimental, plus audacieux et plus ouvert au rêve que jamais.

En voici le contenu :

1. Dream Of Mine [10:32]

2. Mantivule [6:22]

3. The Wonderment [5:11]

4. Stars In Heaven [4:01]

5. Fragrance Of Paradise [7:39]

6. Relish The Possibility [3:09]

7. Eternal Hand [6:48]

Ce nouvel album sortira sur K-Scope le 13 mars 2026 en CD, en LP (noir ou turquoise transparent) et en digital.

Un premier extrait, Stars in Heaven, avait été mis en ligne en novembre 2025 :

https://gongband.bandcamp.com/track/stars-in-heaven-2

Et un second, The Wonderment, est désormais également disponible :

https://gongband.bandcamp.com/track/the-wonderment

https://www.gongband.com/