Un nouveau CAILLOU sur la route ?

Créé en 2012 par le batteur francilien Philippe Gleizes (Gleizkrew, Band of Dogs…) et le guitariste breton Rudy Blas (Magma, Badume’s Band…), le groupe CAILLOU, dont l’univers musical puise quelque part entre le jazz, le rock et la musique contemporaine, s’était fait remarquer avec son premier album éponyme paru l’année suivante sur le label Soleil Mutant, et bien sûr par ses concerts hautement intenses. Mis en pause depuis plusieurs années, il est réapparu en 2024 lors du second festival Soleil Zeuhl.

Aujourd’hui formé de Rudy Blas, Philippe Gleizes, Charles Lucas (basse) et Antonin Rayon (claviers), CAILLOU s’apprête à enregistrer un nouvel album à paraître en co-production chez ACEL et Soleil Zeuhl. Et qui dit enregistrement dit aussi frais de production, de réalisation et de promotion. C’est pourquoi ACEL et Soleil Zeuhl ont lancé une campagne de financement participatif (avec contreparties) afin de finaliser ce beau projet.

Toutes les infos sont ici :

https://www.helloasso.com/associations/acel/collectes/le-retour-de-caillou

Et comme dit le proverbe : Caillou qui roule n’amasse pas mousse, mais de l’argent !