L’ANTIDOTE offre sa seconde potion

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La beauté sauvera-t-elle le monde ? C’est le pari du percussionniste Bijan CHEMIRANI, du violoncelliste Redi HASA et du pianiste Rami KHALIFÉ, trois virtuoses réunis pour donner corps à L’ANTIDOTE, un répertoire instrumental d’une rare finesse qui oppose le pouvoir de guérison de la musique aux poisons des temps présents.

Auréolé d’un succès critique retentissant après la sortie de son premier album éponyme (lire notre chronique), le trio s’est vu confier l’écriture d’une bande son pour accompagner l’exposition Giorgio Armani Privé 2005–2025 : Vingt ans de haute couture qui se tient à Milan jusqu’en décembre 2026.

Suite au succès de l’évènement et aux retours dithyrambiques quant à la qualité de la musique, l’idée a cheminé d’en faire un album à part entière. C’est là qu’est entré en scène le producteur Alberto FABRIS qui a retravaillé le matériel original avec le trio, le transformant en un album remarquable tout en maintenant l’esprit de la partition originale.

À mi-chemin entre la musique de chambre, les influences moyen-orientales et la composition contemporaine, L’ANTIDOTE devient un lieu de rencontre où se croisent les différentes sensibilités artistiques et traditions musicales des trois musiciens.

Sound Sketches – Music composed for the Giorgio Armani Privé 2005-2025 Exhibition sera disponible chez Ponderosa Music le 25 septembre 2026.

Un extrait est en écoute ici :

PS : L’ANTIDOTE présentera son nouvel album en concert le 27 octobre 2026 au Théâtre Des Bouffes du Nord à Paris (voir notre rubrique « Évenements »).