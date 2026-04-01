Alerte Info 1er avril

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Nous sommes le 1er avril 2026. Comme chaque année, la rédaction de RYTHMES CROISÉS met un point d’honneur à respecter la tradition ichtyologique liée à ce jour, et nous savons que nombre d’entre vous attendent fébrilement ce moment. Or, beaucoup ont dû constater qu’aucune nouvelle page n’a été publiée aujourd’hui sur notre site qui ferait office de poisson d’avril.

Il n’y a là rien que de très normal, puisque cette année, à titre exceptionnel et pour changer de la routine, notre poisson annuel a en fait DÉJÀ été publié auparavant. Il s’agit d’une chronique de disque publiée lors des trois premiers mois de l’année 2026 et qui, en fait, correspond à un disque qui n’existe pas ! Peut-être l’avez-vous déjà lue, peut-être êtes-vous passés à côté.

En tout cas, nous vous encourageons à retrouver cette chronique qui contient, si on la lit scrupuleusement et avec attention, des indices de sa nature « poissonneuse ». Le gagnant ou la gagnante obtiendra un bon de réduction à dépenser dans sa poissonnerie locale. Bonne pêche !

La rédaction de RYTHMES CROISÉS