Appel à soutien financier pour le nouveau coffret 2xCD + DVD de Yochk’o SEFFER

0 vue

Toujours très créatif avec ses 84 ans au compteur, le compositeur, improvisateur, saxophoniste, claviériste et sculpteur hongrois Yochk’o SEFFER (ex-MAGMA, ZAO, SPEED LIMIT…) vient d’enregistrer Cèl (« intention », en hongrois), un nouvel album ambitieux qui doit faire l’objet d’une publication sous forme de coffret 2 CD + 1 DVD sur le label associatif ACEL.

Pour l’occasion, Yochk’o SEFFER réactive son ensemble NEFFESH-MUSIC, (« musique de l’âme ») avec plusieurs compagnes et compagnons de longue date : François Causse, Laure Volpato, Sandrine et Laurent Matheron et d’autres artistes prometteurs, tout en jetant un œil dans le rétroviseur en agrémentant d’anciens morceaux d’images nouvelles.

Car ce projet associe image et musique pour son premier volet et nous propose dans les deux suivants plus de deux heures de musique inédite. L’album a déjà été mixé, et une vidéo a été réalisée.

L’association ACEL, productrice du coffret Cèl, fait appel aux bonnes âmes pour que cette nouvelle musique de l’âme puisse bénéficier d’un soutien financier qui servira à payer la fabrication du disque et de sa pochette, la SDRM et une partie de la promotion et de donner à ce coffret les visuels et la promo qu’une telle musique d’exception mérite. Les généreux donateurs bénéficieront bien sûr de contre-parties exclusives.

Pour en savoir plus : https://www.helloasso.com/associations/acel/collectes/yochk-o-seffer-neffesh-music

Ajoutons au passage que Yochk’o SEFER donnera le 8 décembre 2023 un concert exceptionnel au Triton avec ses fidèles compagnons d’aventures musicales (voir notre rubrique Évènements). En outre, ce même soir, en ce même lieu, aura lieu le vernissage de son exposition de tableaux.