Appel aux dons pour le gamelan BINTANG TIGA

Vous l’avez peut-être, un jour ou l’autre, croisé à Marseille, ou ailleurs : BINTANG TIGA, “Trois Étoiles”, est l’un des rares gamelan balinais présents en Europe et l’un des groupes les plus actifs du territoire national.

Forgé à Blahbatuh (Bali) en 1987 pour le spectacle Faust et Rangda du légendaire trio Le Cercle, ce gamelan a rejoint Marseille en 2007 grâce à son fondateur, le percussionniste Gaston SYLVESTRE et est devenu un instrument patrimonial rare dans la ville, à la fois lieu de rencontre, de pratique et de transmission des musiques de Bali.

Aujourd’hui, une quarantaine de membres font vivre BINTANG TIGA par la transmission (ateliers tout public, stages, médiation), les concerts et spectacles et la création contemporaine pour gamelan. La direction artistique est assurée depuis 2016 par Jérémie ABT, percussionniste formé à Bali et impliqué dans bon nombre de créations (gamelan PUSPAWARNA, NIM trio, BINTANG TIGA).

De type gong kebyar, le gamelan BINTANG TIGA est composé d’un ensemble de gongs, de métallophones, de tambours et de flûtes, joué collectivement par une trentaine de musiciens. Son dernier accordage complet date de 1998. Mais avec le temps, le bronze a bougé, les battements caractéristiques se sont altérés, les notes se sont désaccordées : l’instrument a donc besoin d’être réaccordé pour retrouver sa voix, et préserver les activités et la qualité du travail artistique de BINTANG TIGA.

Mais réaccorder un gamelan est une opération rare et exigeante. En France seuls quelques spécialistes formés à Bali maîtrisent aujourd’hui ce savoir-faire qui nécessite une semaine entière de travail continu.

C’est pourquoi BINTANG TIGA lance aujourd’hui un appel à dons pour le réaccord de son gamelan balinais. Une collecte a été ouverte pour financer cette opération, indispensable pour continuer à jouer, transmettre et faire vivre ce projet.

Pour participer à la collecte :

https://www.helloasso.com/associations/bintang-tiga/collectes/reaccord-du-gamelan-bintang-tiga

Pour en savoir plus sur le gamelan et le groupe BINTANG TIGA :

https://www.bintangtiga.org/