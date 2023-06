13 vues

ASIA MINOR – Crossing the Line // Between Flesh and Divine

(AMS)

Le rock progressif français aura laissé quelques rares pépites, dont les deux ASIA MINOR qui viennent de faire l’objet d’une réédition vinyle et CD chez AMS Records, label de rock progressif italien. Setrak BAKIREL débute en duo avec Eril TEKELI en 1974 tout en faisant des études en architecture, Eril suit des études d’économies. Les deux étudiants turcs vivent à Paris, la première formation date de 77/78 et devient définitive en 1979 avec la sortie de Crossing the Line.

Ils seront rejoints très vite par Lionel BELTRAMI (batterie & percussions), suivi de Robert KEMPLER (claviers & basse). Ils sauront s’affranchir de leurs influences KING CRIMSON, GENESIS, Steve HACKETT et CAMEL, JADE WARRIOR, ou de la scène Canterbury en proposant des compositions subtiles et originales, matinées de parties instrumentales nostalgiques apaisées ou plus denses. Les arrangements et la production tiennent encore bien la route ; la voix de Setrak BAKIREL, dont le timbre m’évoque celui de Mark HOLLIS, dégage une belle charge émotionnelle.

Sortis en 1979 et 1980 alors que le rock progressif était en déclin, Crossing the Line et Between Flesh and Divine feront l’objet d’un culte malgré le dédain de la presse pour les musiques progressives en ces temps de profusion punk/new wave. Ces deux albums d’ASIA MINOR bénéficieront de rééditions multiples chez Musea, Belle Antique…

Le label AMS Records a mis un soin particulier pour ces nouvelles rééditions. Les bandes ont été remastérisées en juin 2021 aux studios Labomatic de Dominique BLANC-FRANCARD. La même année est sorti Points of Libration, prolongeant les réminiscences caméliennes et néo-progressives, Radio Hatirasi est chanté en turc et m’évoque le titre de Gabriel YACOUB Trahison par son côté blues/roots avant de se lancer dans des éructations prog de son cru.

Ce retour inattendu reste de belle candeur. On ne peut que conseiller ces rééditions à un public plus jeune n’ayant pas connu ASIA MINOR. Les autres sont déjà conquis.

Thierry Moreau

Label : https://ams-music.it/wp/

Page : https://asiaminor-ams.bandcamp.com/album/between-flesh-and-divine